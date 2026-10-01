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نایبرئیس مجلس شورای اسلامی گفت دشمنان جمهوری اسلامی ایران توان اعتقادی، وحدت و اراده ملت ایران را در محاسبات خود نادیده گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران توان اعتقادی، وحدت و اراده ملت ایران را نشناختند و تصور میکردند با فشار و جنگ میتوانند ایران را به تسلیم وادار کنند.
علی نیکزاد در بیست و هفتمین یادواره سرداران و ۲۳۵ شهید شهرستان میاندورود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا افزود: شهدا ناظر و حاضر هستند و راه و آرمان آنان باید چراغ راه جامعه باشد.
وی با اشاره به سیره امام خمینی (ره) گفت: رهبر کبیر انقلاب اسلامی با تکیه بر مردم، سادهزیستی، علم، مقاومت، شجاعت و تصمیمگیری قاطعانه، کشور را در برابر قدرتهای بزرگ به حرکت درآورد و به ملت ایران آموخت که نباید از قدرتهای سیاسی دنیا هراس داشت.
نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی افزود: امام خمینی (ره) بر وحدت و حضور مردم در صحنه تأکید ویژه داشت و باید به نسل جوان گفت کسی که فرمود «آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند»، به مردم باور داشت و از قدرتهای بزرگ نمیترسید.
نیکزاد در ادامه با اشاره به رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران گفت: خلف صالح امام خمینی (ره)، رهبری بود که در دنیا نمونهای برای ایشان پیدا نمیشود؛ شخصیتی که خود و خانوادهاش در مسیر اسلام، انقلاب و مردم فدا شدند.
وی افزود: رهبر شهید، انسانی جامعالشرایط، آشنا با ادبیات جهان و مأنوس با قرآن بود و در عرصه سیاست داخلی شخصیتی حکیم و بصیر و در سیاست خارجی فردی دوراندیش به شمار میرفت.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتقاد رهبر شهید به آرمان شهدا گفت: حمایت از حق و مظلوم، بهویژه حمایت از مردم فلسطین، از جمله موضوعاتی بود که هیچگاه از یاد نخواهد رفت و بخش مهمی از توانمندیهای دفاعی، نظامی و موشکی کشور نیز حاصل رویکرد و نگاه راهبردی ایشان است.
نیکزاد با اشاره به تحولات اخیر و فشارهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: ما با کسانی مواجه هستیم که در محاسبات خود، اراده و توان ملت ایران را در نظر نگرفتهاند و تصور میکردند جنگ به سرعت پایان مییابد و با فشارهای مختلف میتوانند مردم و نیروهای مسلح ایران را وادار به تسلیم کنند، اما ملت ایران ایستادگی کرد.
وی ادامه داد: دشمنان برنامه داشتند توان هستهای و موشکی ایران را از بین ببرند، جبهه مقاومت را در منطقه تضعیف کنند و حتی برای آینده کشور و تعیین ساختار سیاسی آن نقشه کشیده بودند، اما در محاسبات خود دچار اشتباه شدند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر رهبری پس از شهادت رهبر پیشین افزود: آنان تصور میکردند با گرفتن رهبری از ملت ایران، کشور دچار خلأ و آشفتگی میشود، اما رهبری در همان مسیر و خط آرمانهای رهبر شهید ادامه یافت و انتخاب رهبر جدید، از الطاف خفیه الهی بود.
نیکزاد با اشاره به اهمیت راهبردی انرژی و تنگه هرمز گفت: دشمنان برای منابع نفتی منطقه و مسیرهای راهبردی انرژی برنامهریزی کرده بودند و تصور میکردند میتوانند بر تنگه هرمز مسلط شوند، اما تنگه هرمز جایگاه راهبردی و تاریخی خود را دارد و نمیتوان با فشار و تهدید، اراده ملت ایران را نادیده گرفت.
وی افزود: هیچکس نمیتواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند و اقتصاد جهانی به انرژی منطقه وابسته است؛ دشمنان نمیتوانند با فشار، ملت ایران را از حقوق و منافع ملی خود محروم کنند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: ملت ایران در طول سالهای گذشته نشان داده است که در برابر فشار و تهدید عقبنشینی نمیکند و دشمنان اگر میخواهند تحولات منطقه و ایران را محاسبه کنند، باید مردم ایران، اعتقادات آنان و قدرت وحدت ملی را بشناسند.