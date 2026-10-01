محدودیت شدید چین در تعاملات عاطفی با هوش مصنوعی؛ مقابله با خطر جایگزینی روابط انسانی
دولت چین با تصویب مقرراتی جدید، محدودیتهای سختگیرانهای را برای مدلهای هوش مصنوعی که قادر به ایجاد «تعاملات عاطفی پایدار» با انسان هستند، اعمال کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، به نقل از بی بی سی ، مقررات جدید چین بر هرگونه مدل زبانی بزرگی که نحوه تعامل انسان را تقلید میکند یا بهطور خاص برای ایجاد روابط عاطفی و «دوستیهای مجازی» طراحی شده است، اعمال میشود. بر اساس این قوانین، چتباتها و دستیاران هوش مصنوعی بهطور مطلق از ایجاد «وابستگی یا اعتیاد عاطفی» در کاربران منع شدهاند و اجازه ندارند افراد را به اتخاذ «تصمیمات غیرمنطقی» ترغیب کنند. همچنین هرگونه اشاره به خودآزاری، تشویق به خودکشی یا استفاده از «خشونت کلامی» در این مدلها ممنوع شده است.
در بخش حفاظت از خردسالان، قوانین بسیار سختگیرانهتری پیشبینی شده است؛ بهطوری که افراد زیر ۱۴ سال برای استفاده از هر نوع هوش مصنوعی که مشابه انسان صحبت میکند (از جمله برنامههایی مانند DeepSeek)، نیازمند رضایت والدین هستند. همچنین دسترسی تمامی افراد زیر ۱۸ سال به هرگونه رابطه صمیمی با هوش مصنوعی بهطور کامل ممنوع شده است. برای بزرگسالان نیز اگرچه ممنوعیت مطلق وجود ندارد، اما محدودیتهای گستردهای برای جلوگیری از آسیبهای روانی وضع شده است.
این در حالی است که بر اساس گزارش شرکت Sensor Tower، تعداد کاربران فعال ماهانه اپلیکیشنهای هوش مصنوعی در داخل چین بین ۲۹ تا ۷۰ میلیون نفر تخمین زده میشود. تحلیلگران معتقدند پکن پیش از دیدارهای دیپلماتیک سطح بالا، احتمالاً هوش مصنوعی را به عنوان یک «خطر وجودی» برای ساختار روابط اجتماعی تشخیص داده است.
در نهایت، دولت چین برای تضمین اجرای این قوانین، جریمههای مالی تا سقف ۲۰۰ هزار یوآن (حدود ۲۲ هزار پوند) را برای شرکتهای متخلف در نظر گرفته است. علاوه بر جریمههای نقدی، این شرکتها با خطر «انتشار انتقادات رسمی» توسط دولت مواجه هستند که در واقع نوعی شرمسار کردن علنی در فضای رسانهای چین محسوب میشود.