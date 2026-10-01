به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار مشهد در حاشیه آغاز عملیات اجرایی این طرح گفت: احداث این زیرگذر با هدف ساماندهی جریان‌های ترافیکی، کاهش تداخلات حرکتی در این محور تندراهی و ارتقای ایمنی تردد اجرا می‌شود.

محمدرضا قلندر شریف افزود: اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح ۵ هزار و ۲۷۷ میلیارد ریال است و در مشخصات فنی آن، ۸۳ هزار مترمکعب خاک‌برداری، ۱۱ هزار مترمکعب بتن‌ریزی، یک‌هزار و ۴۲۰ تن آرماتوربندی و ۱۸ هزار تن آسفالت‌ریزی پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این زیرگذر، گره‌های ترافیکی ناشی از دوربرگردان همسطح فعلی که موجب اختلال در حرکت مستقیم خودرو‌ها در ساعات اوج ترافیک می‌شود، رفع خواهد شد.

قلندرشریف با اشاره به افتتاح همزمان طرح های منطقه ۱۲ گفت: علاوه بر کلنگ‌زنی این طرح ترافیکی، چندین طرح عمرانی، فرهنگی و فضای سبز شامل احداث معبر سواره‌رو بلوار رضویه، ایمن‌سازی بلوار رحمانیه، آماده‌سازی و آسفالت معابر خاکی در بلوار‌های شاهنامه و علویه، احداث فضای سبز و شبکه آبیاری، بازسازی سالن آمفی‌تئاتر فرهنگسرای الهیه و ساخت سرویس بهداشتی در این منطقه به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این اقدامات برای ارتقای کیفیت زیست‌محیطی و رفاه شهروندان مناطق ۱۰ و ۱۲ مشهد برنامه‌ریزی و عملیاتی شده است.