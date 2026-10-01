فرماندار اردبیل گفت: طرح‌های مدون برای استانداردسازی مراکز نگهداری سالمندان مورد حمایت مالی و پشتیبانی است و برای این طرح‌ها تسهیلات ویژه در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری فرماندار اردبیل در بازدید از یک مرکز نگهداری سالمندان در اردبیل با اشاره به اهمیت تکریم این قشر در فرهنگ ایرانی_اسلامی اظهار کرد: موضوع سالمندی فراتر از یک بحث فیزیکی و خدماتی است و ما در قبال بزرگتر‌ها وظیفه سنگین فرهنگی و اخلاقی داریم و باید فرهنگ احترام به این عزیزان بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.

وی اضافه کرد: سوای بحث‌های فرهنگی باید به جنبه‌های فیزیکی و استاندارد‌های محیطی نیز توجه جدی شود و مراکز نگهداری سالمندان در شهرستان به استاندارد‌های لازم و مناسب ارتقا یابند که در این زمینه فرمانداری اردبیل با همراهی دستگاه‌های اجرایی مربوطه اقدام‌های لازم را انجام می‌دهد.

فرماندار اردبیل با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه کادر درمانی و مراقبتی مرکز نگهداری از سالمندان، بیان کرد: وجود چنین مراکز استانداردی گامی موثر در راستای بهبود کیفیت زندگی سالمندی است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مربوطه، همه این مراکز برای رسیدن به این سطح از استاندارد تشویق و ترغیب شوند.

معاون بهداشت رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز در جریان بازدید از مرکز نگهداری سالمندان، آنها را سرمایه‌های معنوی و گنجینه‌های ارزشمند جامعه دانست و گفت: ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حفظ سلامت، آرامش و کرامت سالمندان از اولویت‌های حوزه سلامت است و نیازمند توجه ویژه تمامی دستگاه‌های متولی می‌باشد.

دکتر سعید صادقیه اهری اضافه کرد: حفظ پویایی و سلامت سالمندان تنها در سایه مراقبت‌های جسمی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند رویکردی جامع‌نگر است که سلامت روان و نشاط اجتماعی این قشر را نیز پوشش دهد.

مدیران و کارشناسان در ادامه این بازدید با بررسی بخش‌های مختلف مراکز، ضمن گفت‌و‌گو با کادر درمانی و مراقبتی، مسائل و نیاز‌های موجود را در راستای بهبود روند خدمت‌رسانی به سالمندان احصا کردند و توصیه‌های لازم برای رفع چالش‌های احتمالی را ارائه نمودند.