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مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور گفت: زیرساختهای فرودگاه شهدای خوی از نظر سازه سالن، باند پروازی و سامانههای ناوبری شرایط مناسبی برای تبدیل شدن به مرز هوایی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کارگروه گذرگاههای مرزی رسمی کشور با حضور در شهرستان خوی، ظرفیتها و زیرساختهای فرودگاه شهدای این شهرستان را برای ارتقای این فرودگاه به مرز هوایی رسمی کشور بررسی کرد.
اعضای کارگروه گذرگاههای مرزی رسمی کشور به ریاست مهدی حسن عباسی مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور، به همراه علی علائی معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی و عادل نجفزاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، از فرودگاه شهدای خوی بازدید کردند.
در این بازدید ظرفیتهای فنی و زیرساختی فرودگاه و امکانات مورد نیاز برای استقرار دستگاههای مرتبط با مرز هوایی بررسی شد.
مهدی حسن عباسی مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور با اشاره به مناسب بودن زیرساختهای فرودگاه شهدای خوی گفت: این فرودگاه از نظر سازه سالن، باند پروازی و سامانههای ناوبری شرایط مناسبی برای تبدیل شدن به مرز هوایی دارد.
وی افزود فضای لازم برای استقرار دستگاههایی همچون گذرنامه، قرنطینه انسانی و گمرک نیز در فرودگاه پیشبینی شده و با انجام تغییرات محدود میتوان زمینه استقرار این دستگاهها را فراهم کرد.
عباسی همچنین با اشاره به ظرفیت جمعیتی خوی و شهرستانهای پیرامونی و فاصله فرودگاه با فرودگاههای همجوار، امکان تطبیق این فرودگاه با آییننامه ساماندهی مبادی ورود و خروج کشور را مثبت ارزیابی کرد.