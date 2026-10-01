پخش زنده
امروز: -
چین صادرات فرآوردههای نفتی از جمله بنزین، گازوئیل و سوخت جت را به مقصدهایی خارج از هنگکنگ و ماکائو تا اطلاع ثانوی متوقف کرده؛ اقدامی که در شرایط افزایش نگرانیها درباره امنیت انرژی و کاهش ذخایر سوخت چین انجام شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ پالایشگاههای چینی در آغاز تعطیلات یکهفتهای «روز ملی»، مجوز صادرات فرآوردههای نفتی در ماه اکتبر به خارج از هنگکنگ و ماکائو را دریافت نکردهاند.
در همین حال، شرکت دولتی پتروچاینا روز گذشته شماری از محمولههای بنزین و سوخت جت را که برای ماه اکتبر برنامهریزی شده بود، لغو کرد. شرکت خصوصی «پتروشیمی ژجیانگ» نیز در طول هفته تعطیلات، برنامهای برای بارگیری و صادرات فرآوردههای نفتی نداشته است.
این تصمیم در حالی گرفته شده که ذخایر تجاری بنزین چین در هفتههای گذشته به پایینترین سطح از سال ۲۰۱۱ و ذخایر گازوئیل به پایینترین سطح از سال ۲۰۱۵ رسیده است. کارشناسان مؤسسه «جیال کانسالتینگ» افزایش صادرات و رشد فصلی تقاضای داخلی را از عوامل کاهش ذخایر اعلام کردهاند.
چین پیش از این نیز در سال جاری، در واکنش به اختلال در عرضه انرژی در پی تشدید درگیریهای خاورمیانه، محدودیتهایی بر صادرات فرآوردههای نفتی اعمال کرده بود.
آمار گمرکی چین نشان میدهد پالایشگاههای این کشور در ماه مرداد و شهریور تنها حدود ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار تن بنزین، گازوئیل و سوخت جت صادر کردهاند. با این حال، مقامهای چینی اکنون با توجه به سطح ذخایر داخلی، بار دیگر صادرات را محدود کردهاند.
وزارتخانهها و شرکتهای نفتی چین تاکنون زمان مشخصی برای ازسرگیری صادرات اعلام نکردهاند و بر اساس گزارشها، ادامه یا لغو محدودیتها پس از پایان تعطیلات روز ملی در هفتم اکتبر، به وضعیت ذخایر داخلی و میزان تولید پالایشگاهها بستگی خواهد داشت.
این اقدام چین در شرایطی صورت میگیرد که بازار جهانی سوخت نیز با کاهش عرضه از خاورمیانه و روسیه مواجه است و توقف صادرات چین میتواند فشار بیشتری بر بازار فرآوردههای نفتی آسیا وارد کند.
پکن پیشتر نیز برای کنترل بازار داخلی، مستقیماً بر قیمت و عرضه سوخت نظارت داشته است؛ کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین هفته گذشته اعلام کرد با توجه به نوسانات شدید قیمت جهانی نفت، دولت همچنان برای کاهش اثر افزایش قیمت جهانی بر بازار داخلی، سیاست تنظیم قیمت فرآوردههای نفتی را ادامه خواهد داد.