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قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: یک تیم تروریستی که قصد اجرای عملیاتهای تروریستی در زاهدان را داشت، در صبحگاه امروز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵، در منطقه منزلآب شناسایی و مورد ضربه رزمندگان اسلام قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، براساس گزارش مردمی رسیده و پس از ایجاد اشراف اطلاعاتی دقیق، در صبحگاه امروز (پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵) یک تیم تروریستی که قصد اجرای عملیاتهای تروریستی در زاهدان را داشت، شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.
بر این اساس، در اقدام عملیاتی مشترک رزمندگان قرارگاه قدس شامل سپاه و فراجا، ۶ نفر از تروریستهای وطن فروش به هلاکت رسیدند؛ و تعداد ۱۲ قبضه سلاح جنگی، مقادیری مهمات جنگی، نارنجک جنگی و ۶ بسته انفجاری از مخفیگاه این تیم کشف گردید.
لازم به یادآوری است، این تیم قصد اقدامات تروریستی همچون ترور افراد، حمله به مقرها و گشتهای نظامی با استفاده از بمبهای کنار جادهای را داشت که پیش از هرگونه اقدامی متلاشی گردید.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه ضمن تشکر از همراهی و بردباری مردم منطقه، تأکید میکند همانطور که در بیانیههای قبلی تاکید شد، خدشه در امنیت مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان خط قرمز بوده و تیمهای تروریستی گروهکهای وطن فروش تحت اشراف اطلاعاتی قرار داشته و در زمان مناسب بر روی آن ها اقدام خواهد شد.