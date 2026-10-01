قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: یک تیم تروریستی که قصد اجرای عملیات‌های تروریستی در زاهدان را داشت، در صبحگاه امروز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵، در منطقه منزل‌آب شناسایی و مورد ضربه رزمندگان اسلام قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، براساس گزارش مردمی رسیده و پس از ایجاد اشراف اطلاعاتی دقیق، در صبحگاه امروز (پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵) یک تیم تروریستی که قصد اجرای عملیات‌های تروریستی در زاهدان را داشت، شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.

بر این اساس، در اقدام عملیاتی مشترک رزمندگان قرارگاه قدس شامل سپاه و فراجا، ۶ نفر از تروریست‌های وطن فروش به هلاکت رسیدند؛ و تعداد ۱۲ قبضه سلاح جنگی، مقادیری مهمات جنگی، نارنجک جنگی و ۶ بسته انفجاری از مخفیگاه این تیم کشف گردید.

لازم به یادآوری است، این تیم قصد اقدامات تروریستی همچون ترور افراد، حمله به مقرها و گشت‌های نظامی با استفاده از بمب‌های کنار جاده‌ای را داشت که پیش از هرگونه اقدامی متلاشی گردید.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه ضمن تشکر از همراهی و بردباری مردم منطقه، تأکید می‌کند همانطور که در بیانیه‌های قبلی تاکید شد، خدشه در امنیت مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان خط قرمز بوده و تیم‌های تروریستی گروهک‌های وطن فروش تحت اشراف اطلاعاتی قرار داشته و در زمان مناسب بر روی آن ها اقدام خواهد شد.