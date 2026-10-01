مهدی یونسی‌رستمی گفت: توسعه مازندران با تکیه بر ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان و بر مبنای مطالعات کارشناسی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران در چهلمین یادواره سرداران و شهیدان کلاگرمحله قائم شهر که محسن اسماعیلی معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز حضور داشت، گفت: رویکرد ما در مدیریت استان، حل مسائل با نگاه علمی و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان است و تلاش می‌کنیم تصمیمات و اقدامات اجرایی بر مبنای دانش و مطالعات کارشناسی انجام شود.

وی افزود: از مجموع حدود ۲۷۰۰ طرح نیمه‌تمام در استان، مسائل و اولویت‌ها را احصا کردیم و تاکنون بخش قابل توجهی از این طرحها تعیین تکلیف و حدود ۲۲۰۰ طرح به اتمام رسیده است.

استاندار مازندران با اشاره به طرحهای حوزه پسماند تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم، اجرای طرح مدرن و پیشرفته پسماند قائم شهر پس از سال‌ها بود که امروز به مرحله تولید گرانول رسیده است.

یونسی‌رستمی ادامه داد: این مجموعه ظرفیت تولید حدود ۴۵۰۰ تن گرانول را دارد که می‌تواند در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد و بخشی از مشکلات حوزه پسماند استان را به شکل علمی و اصولی مدیریت کند.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های حوزه فاضلاب گفت: در بخش فاضلاب نیز با اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان، اقدامات اجرایی را آغاز کرده‌ایم و این موضوع از جمله مسائل مهم زیرساختی استان است که باید با جدیت دنبال شود.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: در حدود دو سال گذشته اقدامات عمرانی و زیرساختی متعددی در استان انجام شده و تلاش ما این بوده است که پروژه‌هایی که سال‌ها متوقف مانده‌اند، به چرخه اجرا و بهره‌برداری بازگردند.

وی افزود: در دولت چهاردهم از نیرو‌هایی استفاده می‌شود که هم در برابر مردم پاسخگو باشند و هم از توان علمی و تخصصی برخوردار باشند. در پروژه پسماند از ظرفیت دانشگاه صنعتی شریف و دیگر مجموعه‌های علمی استفاده شده و در حوزه فاضلاب نیز همین رویکرد دنبال می‌شود.

استاندار مازندران با اشاره به پروژه‌های عمرانی و پل‌های نیمه‌تمام استان گفت: پروژه‌ها و پل‌هایی در استان داشتیم که سال‌ها بلاتکلیف مانده بودند و تلاش کردیم این پروژه‌ها را نیز تعیین تکلیف کنیم.

وی اعلام کرد: پل شهر پل سفید که بیش از ۲۵ سال نیمه تمام بود نیز در حال اجراست و تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

یونسی‌رستمی با اشاره به ضرورت توسعه حمل‌ونقل عمومی و ریلی استان اظهار کرد: توسعه سیستم ریلی مازندران را نیز با جدیت دنبال می‌کنیم؛ چراکه تقویت زیرساخت‌های ریلی می‌تواند نقش مهمی در توسعه استان داشته باشد.

وی با بیان اینکه مازندران در کنار ظرفیت‌های فراوان، با مشکلات زیرساختی در حوزه آب نیز مواجه است، گفت: مازندران بهشت ایران است، اما در برخی مناطق با مشکلات آب شرب مواجه بوده‌ایم و برای رفع این مسائل باید برنامه‌ریزی اصولی و بلندمدت داشته باشیم.

استاندار مازندران افزود: برای تقویت شبکه آبی استان، پروژه‌های سد زارم‌رود و سد سجاد‌رود را نیز با جدیت دنبال خواهیم کرد و امیدواریم با آغاز این طرح‌ها، بخشی از نیاز‌های آبی استان در آینده تأمین شود.

یونسی‌رستمی تأکید کرد: برای نقطه به نقطه استان برنامه داریم و مسائل هر منطقه را به صورت جداگانه بررسی و برای آن راهکار ارائه می‌کنیم. اعتقاد دارم نباید کار غیرعلمی انجام دهیم؛ هر اقدامی که امروز انجام می‌شود باید به گونه‌ای باشد که برای آیندگان نیز پاسخ داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری چهلمین یادواره سرداران و شهیدان کلاگرمحله قائمشهر گفت: برگزاری یادواره‌های شهدا تنها یک مراسم برای گرامیداشت یاد و نام شهیدان نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار، فداکاری، مسئولیت‌پذیری و مقاومت است.

استاندار مازندران افزود: حضور در جمع خانواده‌های معظم شهدا و مردم شهیدپرور، مسئولیت مدیران را سنگین‌تر می‌کند. شهدا برای حفظ عزت، امنیت و استقلال کشور از جان خود گذشتند و امروز نیز باید با روحیه خدمت، صداقت و مسئولیت‌پذیری، ادامه‌دهنده راه آنان باشیم.

یونسی‌رستمی خاطرنشان کرد: یاد و نام شهدا باید در رفتار و عملکرد ما نیز نمود داشته باشد و خدمت صادقانه به مردم یکی از مهم‌ترین جلوه‌های پاسداشت راه شهیدان است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه رضایت مردم معیار مهم ارزیابی عملکرد مسئولان است، گفت: تلاش ما این است که تصمیمات درست و کارشناسی اتخاذ کنیم و پروژه‌هایی را به سرانجام برسانیم که اثر آن در زندگی مردم دیده شود تا مردم از عملکرد ما راضی باشند.