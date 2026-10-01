به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمدرضا علیزاده فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران، گفت: اعضای باند ۳ نفره کلاهبرداری که به روش رسید ساز جعلی از ۲۰ نفر بیش از ۵۰ میلیارد ریال در غرب استان تهران شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: اعضای این باند در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش از جمله دیوار، با صاحبان کالاهای دارای ارزش ریالی تماس گرفته و با ارسال رسیدهای جعلی بانکی، به فروشنده القا می‌کردند، که مبلغ پرداخت شده و کالا را به آدرس اعلامی ارسال کند.

سردار علیزاده با اشاره به نحوه کلاهبرداری اعضای باند، بیان کرد: متهمان بلافاصله پس از دریافت کالا در محل مورد نظر، آن را تحویل گرفته و متواری می‌شدند، در حالی که پولی به حساب فروشنده واریز نشده بود.

وی با اشاره به شناسایی بالغ بر ۲۰ شاکی در این پرونده، تاکید کرد: تاکنون ۲۰ نفر از مالباختگان شناسایی شده‌اند و مجموع کلاهبرداری از این تعداد، بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود، قطعاً تعداد شکات بیش از این تعداد است و تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران با بیان اینکه هر سه متهم دستگیر شده‌اند، اذعان کرد: اکثر این افراد دارای سابقه کیفری هستند، همچنین مشخص شده افرادی که اقدام به خرید مال سرقتی از این متهمان می‌کردند نیز شناسایی شده و دستگیر خواهند شد و تمامی عوامل مرتبط با این باند شناسایی و دستگیر می‌شوند.

وی با هشدار جدی به مجرمان و توصیه به شهروندان، تصریح کرد: عاقبت کلاهبرداری مشکلات مالی حل نمی‌شود؛ بلکه گرفتاری‌ها چند برابر می‌شود، اکثر این متهمان متأهل و دارای همسر و فرزند هستند، وقتی فرد به زندان می‌رود، نه تنها مشکل مالی‌اش حل نمی‌شود، بلکه خانواده و زن و بچه‌اش آواره و گرفتار می‌شوند.

سردار علیزاده با اشاره عواقب فعالیت های غیر قانونی و خلاف در جامعه ، خاطر نشان کرد: من به کسانی که سعی می‌کنند از راه کلاهبرداری و نادرست به ثروت برسند هشدار می‌دهم که آخر عاقبت ندارد، نه تنها به پول نمی‌رسید، بلکه پایانش دستبند، زندان و چند برابر شدن مشکلات است.