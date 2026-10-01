وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو برنامه‌های گسترده‌ای درباره شیرین‌سازی آب در نظر دارد که در تلاشیم تا با توجه به وضعیت هر استان به نحو مناسبت به دست مردم برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی‌آبادی امروز در مراسم افتتاحیه طرح آبرسانی به شهرستان بجستان استان خراسان رضوی به ارزش ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال که در قالب پویش بزرگ و سراسری افتتاح طرح‌های مهم صنعت آب و برق برگزار شد، با اشاره به ارزش آب براساس مقدسات و قرآن کریم، گفت: آب یک کالا مانند کالا‌های دیگر نیست، اگر آبی نبود حیاتی هم وجود نداشت؛ بنابراین جایگاه آن بسیار متفاوت است و زمانی که با کمبود و یا نبود آن رو‌به‌رو می شویم قدر آن را بیشتر میدانیم.

وی با قدردانی از پیگیری‌های محمدی نماینده مردم استان در مجلس که همواره پیگیر امور مردم استان با نجابت و آرامش است نه با فریاد، با اشاره به ارزش آب براساس مقدسات و قرآن کریم، گفت: آب یک کالا مانند کالا‌های دیگر نیست، اگر آبی نبود حیاتی هم وجود نداشت؛ بنابراین جایگاه آن بسیار متفاوت است و زمانی که با کمبود و یا نبود آن رو‌به‌رو میشویم قدر آن را بیشتر میدانیم.

وی افزود: تلاش ما در دولت و مجلس بهبود وضعیت کشور با توجه به شرایط جنگی حاکم است. این مهم با همراهی مردم با وجود همین سختی‌ها میسر می‌شود همچنان که براساس تاریخ شرایط کشور و استان همواره با مشکلات زیادی همراه بود، اما ما همواره با این مشکلات ماندیم و با آنها خو گرفتیم. مردم ما همواره روحیه از خودگذشتگی و مقاومت را از هزاران سال پیش تاکنون حفظ کرده‌اند.

وزیر نیرو با تاکید براینکه با مدیریت مصرف و بهینه‌سازی آن میتوان مشکل آب و برق در منطقه را حل کرد، ادامه داد: در ابتدا باید بر روی مصرف تمرکز کرد و باید مصرف درست و بهینه را به مردم آموزش داد. نیاز است تا با استفاده از کاهنده‌ها میزان مصرف را کاهش داده و همواره با قدردانی آن از هدر رفت و اسراف آن دوری کنیم.

وی همچنین با تاکید بر لزوم بازچرخانی آب به منظور حفظ منابع آبی افزود: مطلقا نباید هیچ قطره آبی از بین رود و باید با افزایش دامنه مصرف آب بازچرخانی شده را در ظرفیت‌های متفاوتی استفاده کنیم.

علی‌آبادی درباره طرح‌های نمک‌زدایی و شیرین‌سازی آب نیز گفت: این آب بسیار گران قیمت است، اما با این وجود در این راه نیز هیچگونه کوتاهی نخواهیم کرد. وزارت نیرو برنامه‌های گسترده‌ای در موضوع شیرین‌سازی آب در نظر دارد که در تلاشیم تا با توجه به وضعیت هر استان به نحو مناسبت به دست مردم برسد.

وزیر نیرو با بیان اینکه اگرچه که هم‌اکنون نیز با توجه شرایط حاکم نیز در وضعیت بسیار خوبی به سر میبریم و در صنعت آب و برق خود اتکا هستیم. گفت: طرحی در جنوب کشور در دست اجراست که سهمی از آب حاصل از این طرح سهم مردم استان خراسان رضوی است. این آب فقط برای شرب است. اگرچه که مدتی این طرح با کندی پیش میرفت، اما با پیش‌بینی منابع جدید امیدواریم که در مدت یک تا دو سال آینده به بهره‌برداری برسد.

علی‌آبادی همچنین درخصوص مشکلات برق، در استان نیز با اشاره به ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی گذشته به اجرای طرح‌های مسکوت مانده از گذشته در دولت چهاردهم اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با بهره‌گیری از این طرح ‌ها بتوان مشکلات برق استان و کشور را نیز حل کرد.

وی در پایان گفت: اگرچه که درحوزه آب نیز توانمندی‌های بخصوصی داریم، اما این آمادگی را داریم که این دانش و تخصص را با سایر کشور‌های دنیا به اشتراک گذاریم و همچنین از توانمندی‌های آنها نیز استفاده کنیم.