به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای ارتقای سطح سلامت جامعه، حمایت از اقشار نیازمند و هم‌زمان با هفته دفاع مقدس، کاروان سلامت جمعیت هلال‌احمر در روستای کامل‌آباد شهرستان چایپاره برگزار شد.

در این طرح، خدمات رایگان سلامت در حوزه‌های دندانپزشکی، پزشکی عمومی، مامایی و روان‌پزشکی به ۸۰ نفر از اهالی روستای کامل‌آباد ارائه شد. همچنین دارو، بسته‌های آموزشی، لوازم‌التحریر و بسته‌های بهداشتی میان افراد کم‌برخوردار توزیع شد.

ارزش ریالی مجموع خدمات و اقلام ارائه‌شده در این کاروان سلامت، ۵۵۰ میلیون ریال اعلام شد.