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بیش از ۸۰ نفر در روستای کاملآباد چایپاره از خدمات درمانی رایگان هلالاحمر بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای ارتقای سطح سلامت جامعه، حمایت از اقشار نیازمند و همزمان با هفته دفاع مقدس، کاروان سلامت جمعیت هلالاحمر در روستای کاملآباد شهرستان چایپاره برگزار شد.
در این طرح، خدمات رایگان سلامت در حوزههای دندانپزشکی، پزشکی عمومی، مامایی و روانپزشکی به ۸۰ نفر از اهالی روستای کاملآباد ارائه شد. همچنین دارو، بستههای آموزشی، لوازمالتحریر و بستههای بهداشتی میان افراد کمبرخوردار توزیع شد.
ارزش ریالی مجموع خدمات و اقلام ارائهشده در این کاروان سلامت، ۵۵۰ میلیون ریال اعلام شد.