به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: با اختصاص اعتبار ۱۰۵ میلیارد تومانی، عملیات احداث یک نیروگاه خورشیدی ۱.۵ مگاواتی در شهرستان خمین آغاز شده است.

محمدعلی اله دادی با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های اشتغال‌زا، طرح نیروگاه خورشیدی خمین را یکی از بزرگترین پروژه‌های حمایتی و تجمیعی در سطح سازمان بهزیستی کشور دانست و افزود: برای عملیاتی‌سازی این نیروگاه یک و نیم مگاواتی، اعتباری افزون بر یک هزار و ۵۰ میلیارد ریال برای بهزیستی شهرستان خمین تخصیص یافته است.

او هدف از اجرای این طرح را دستیابی به درآمد پایدار و تقویت بنیه اقتصادی جامعه هدف عنوان کرد و گفت: این طرح زمینه بازتوانی و بهره‌مندی حدود ۳۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار، افراد دارای ضایعه نخاعی و معلولیت‌های شدید را فراهم می‌آورد.

اله دادی ابراز داشت: پیش‌بینی می‌شود مددجویان در مراحل اولیه بهره‌برداری، ماهانه بین ۴ تا ۶ میلیون تومان از فروش برق درآمد کسب کنند که این رقم با توجه به افزایش نرخ انرژی و قرارداد‌های خرید تضمینی، در آینده افزایش خواهد یافت.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با اشاره به مدل اقتصادی این طرح تأکید کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، بخشی از درآمد‌های حاصل از فروش برق به بازپرداخت تسهیلات خرید پنل‌ها اختصاص می‌یابد و پس از آن، همه منافع حاصل از فروش انرژی به مددجویان تعلق خواهد گرفت.

او افزود: طبق ضوابط و قرارداد‌های منعقد شده، بهره‌برداری از تجهیزات و عواید حاصل از این نیروگاه به مدت ۲۰ سال در اختیار جامعه هدف قرار خواهد داشت.

اله دادی این را هم گفت که بر اساس برآورد‌های اولیه، اجرای این طرح در سال نخست حدود ۲۰ میلیارد تومان درآمد برای مددجویان به همراه خواهد داشت و تأثیر بسزایی در توسعه اشتغال پایدار و توانمندسازی اقتصادی آنان ایفا خواهد کرد.