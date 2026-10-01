به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی صداقتی با بیان اینکه پل میدان توحید، یک دسترسی مستقیم و بدون انتظار چراغ راهنمایی از خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران فراهم می‌آورد، گفت: با بهره برداری از این پل، روان سازی ترافیکی شرق خیابان ستارخان مشهود خواهدبود.

وی از پایان عملیات تکمیلی نظیر نصب تابلو هدایت مسیر، نصب ۲۲ تیر روشنایی، جدولکاری و پیاده روسازی خبر داد و خاطرنشان کرد: از روز سه شنبه عملیات اجرای آسفالت این پروژه آغاز شده است و پیش بینی می‌گردد: حدود ۱۱۰۰ تن آسفالت طی سه روز در این دسترسی اجرا شود. خط کشی این مسیر نیز تا پایان هفته جاری به اتمام می‌رسد.

پل میدان توحید که اجرای آن از مرداد ماه سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت، علاوه بر روانسازی ترافیکی شرق خیابان ستارخان، کاهش بار ترافیک ورودی به میدان توحید را نیز در پی خواهد شد.