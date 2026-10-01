رونمایی گوگل از «جمنای ۴ آرگون»؛ رقیب جدید جیپیتی و گراک در میدان هوش مصنوعی
گوگل با معرفی پیشرفتهترین مدل هوش مصنوعی خود به نام «جمنای ۴ آرگون»، رقابتی سخت را با مدلهای پیشرویی همچون جیپیتی و گراک آغاز کرد. این مدل جدید که تمرکز ویژهای بر برنامهنویسی، امنیت سایبری و انجام امور پیچیده حرفهای دارد، موفق شده است در ارزیابیهای جهانی رتبههای نخست را کسب کرده و رکورد جدیدی در مهندسی نرمافزار ثبت کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
به نقل از سیانبیسی، شرکت آلفابت (گوگل) از مدل «جمنای ۴ آرگون» رونمایی کرد. این مدل که با هدف ورود به حوزههای پیچیدهتر و تخصصیتر طراحی شده، در زمینههایی همچون امور مالی، حقوقی و برنامهنویسی پیشرفتهای چشمگیری داشته است. بر اساس اعلام گوگل، «آرگون» در ارزیابیهای مربوط به مهندسی نرمافزار در دنیای واقعی، رکورد جدیدی را ثبت کرده و در حوزه امنیت سایبری نیز در کنار مدلهای «جیپیتی ۶ آسترا» متعلق به اپنایآی و «گراک ۴.۷» در رتبه نخست مشترک قرار گرفته است. همچنین این شرکت اعلام کرده است که هماکنون از توانمندیهای این مدل برای بهینهسازی داخلی حافظه مراکز داده خود استفاده میکند که منجر به آزاد شدن صدها ترابایت حافظه بدون نیاز به تجهیزات جدید شده است؛ علاوه بر این، پژوهشگران حوزه رایانش کوانتومی نیز از قابلیتهای این مدل بهره بردهاند.
گوگل قصد دارد عرضه «جمنای ۴ آرگون» را به صورت مرحلهبهمرحله انجام دهد و در گام نخست، آن را در اختیار شرکای مورد اعتماد در حوزه امنیت سایبری قرار دهد. تولسی دوشی، مدیر محصول مدلهای جمنای، تأکید کرد: این رویکرد به شرکت اطمینان میدهد تا مدلی قدرتمند در دفاع سایبری، هرچه سریعتر و در عین حال ایمن، در اختیار متخصصان قرار گیرد. گوگل همچنین اعلام کرد که پیش از عرضه عمومی، تدابیر حفاظتی خود را در چهار حوزه اصلی، از جمله مقابله با سوءاستفاده از مدل و حملات تزریق فرمان، تقویت میکند.
رونمایی از این مدل، تنها یک روز پس از امضای توافق داوطلبانه درباره ایمنی هوش مصنوعی در کاخ سفید با حضور ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل و دونالد ترامپ صورت گرفت. «جمنای ۴» که تقریباً یک سال پس از نسخه سوم عرضه شده، نشاندهنده استراتژی گوگل برای حضور پررنگتر در بازار رقابتی مدلهای زبانی و حرکت به سمت توسعه مدلهای سریعتر و کمهزینهتر است. این مدل در ارزیابیهای نهایی، علاوه بر کسب رتبه نخست در امنیت سایبری، در شاخص «ولز» نیز عملکردی برتر نسبت به «جیپیتی ۶ آسترا» و مدلهای رکت «آنتروپیک» از خود نشان داده است که اهمیت ویژهای برای متخصصان دفاع سایبری دارد.