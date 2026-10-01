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استاندار خوزستان در پیامی فرا رسیدن حماسه ۹ مهر حمیدیه را گرامی داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در بخشی از این پیام گفت: عشایر غیور خوزستان در روزهای آغازین دفاع مقدس، با حضور شجاعانه در میدان، نقش تاریخی خود را در دفاع از سرزمین و مقابله با متجاوزان به اثبات رساندند؛ حماسهای که امروز نیز بهعنوان بخشی از هویت پرافتخار خوزستان و میراث ماندگار دفاع مقدس، باید برای نسلهای آینده بازخوانی و تبیین شود.
متن کامل این پیام بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
نهم مهرماه یادآور حماسهای بزرگ و ماندگار در تاریخ مقاومت مردم خوزستان است؛ روزی که عشایر غیور و مردم مقاوم حمیدیه با تکیه بر ایمان، شجاعت و غیرت ملی، در برابر تجاوز دشمن بعثی ایستادند و برگ زرینی از حماسه و ایثار را در تاریخ دفاع از میهن اسلامی به ثبت رساندند.
حماسه حمیدیه نشان داد که مردم خوزستان، با همه اقوام و طوایف، در روزهای سخت پای ایران و انقلاب ایستادهاند و وجببهوجب این سرزمین با ایثار و فداکاری فرزندان آن حفظ شده است.
عشایر غیور خوزستان در روزهای آغازین دفاع مقدس، با حضور شجاعانه در میدان، نقش تاریخی خود را در دفاع از سرزمین و مقابله با متجاوزان به اثبات رساندند؛ حماسهای که امروز نیز بهعنوان بخشی از هویت پرافتخار خوزستان و میراث ماندگار دفاع مقدس، باید برای نسلهای آینده بازخوانی و تبیین شود.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حماسه ۹ مهر حمیدیه و ادای احترام به خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و همه رزمندگان آن روزهای پرافتخار، این حماسه بزرگ را به مردم شریف حمیدیه، عشایر غیور خوزستان و همه مردم قهرمان و شهیدپرور استان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
امروز نیز باید با تکیه بر همان روحیه جهادی، وحدت، همدلی و غیرت ملی، مسیر خدمت، توسعه و آبادانی خوزستان را با قدرت ادامه دهیم؛ چراکه فرهنگ مقاومت و جهاد، سرمایهای ماندگار برای ساختن آیندهای شایسته برای این سرزمین است.
سیدمحمدرضا موالیزاده
استاندار خوزستان