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وزارت آموزش و پرورش در سیوسومین اجلاس سراسری نماز بعنوان دستگاه برتر در حوزه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در سیوسومین اجلاس سراسری نماز که امروز با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان حوزه نماز در حرم مطهر رضوی برگزار شد، از وزارت آموزش و پرورش بهعنوان دستگاه برتر در حوزه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز تقدیر بهعمل آمد.
در این مراسم، با ارزیابی اقدامات، برنامهها و فعالیتهای وزارت آموزش و پرورش در زمینه ترویج و تعمیق فرهنگ نماز، تقویت اقامه نماز جماعت در مدارس و توجه به تربیت دینی و معنوی دانشآموزان، از علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، به پاس تلاشها و اقدامات این وزارتخانه در مسیر توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به نهادینهسازی این فریضه الهی در میان نسل آینده، تقدیر بهعمل آمد.
توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در مدارس، تقویت نقش نماز جماعت در محیطهای آموزشی و تربیتی و فراهمسازی زمینه مشارکت دانشآموزان، فرهنگیان و خانوادهها در برنامههای مرتبط با نماز، از جمله محورهای مورد توجه وزارت آموزش و پرورش در این حوزه به شمار میرود.