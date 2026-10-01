پخش زنده
امروز: -
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: بوشهر دیار تاریخ، تمدن و مقاومت است و در این سفر ضمن ادای احترام به شهدای استان، مسائل و ظرفیتهای توسعهای حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را از نزدیک بررسی و نتایج آن را به رئیسجمهور و دولت منعکس خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحیامیری در بدو ورود به استان بوشهر، با اشاره به پیشینه تاریخی، تمدنی و مقاومت مردم این استان اظهار کرد: مردم عزیز استان بوشهر، دیار تاریخ و تمدن ایرانزمین و دیار مقاومت هستند. در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، مردم این استان نشان دادند که از وجببهوجب این سرزمین دفاع خواهند کرد و دشمنان ملت را از تهاجم پشیمان کردند.
او با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان بوشهر افزود: درود میفرستیم به ارواح طیبه شهدای گرانقدر این استان و در برابر همه شهدای گرانقدر، بهویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، سر تعظیم فرود میآوریم.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: به دعوت استاندار امروز راهی بوشهر شدیم تا جشن هفته گردشگری را امسال در دیار مقاومت و در کنار مردم برگزار کنیم.
صالحیامیری با اشاره به برنامههای این سفر دو روزه تصریح کرد: همزمان با برگزاری جشن هفته گردشگری، نشستی با فعالان حوزه گردشگری و سرمایهگذاران خواهیم داشت، چند پروژه را در بوشهر و استان افتتاح خواهیم کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات استان قرار میگیریم و آنها را به دولت منعکس خواهیم کرد.
او با اشاره به ظرفیتهای مدیریتی و مردمی استان بوشهر گفت: این استان از ظرفیت مدیریتی بسیار خوب، سختکوش و دلسوز برخوردار است و همه مدیرانی که در استان با استاندار همکاری میکنند، نشان دادهاند که در برابر تهاجم، تابآوری و مقاومت خوبی داشته و دارند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین با اشاره به نقش مجموعههای مختلف در حفظ و تقویت تابآوری استان افزود: نیروهای نظامی، نیروهای امنیتی و ظرفیت بزرگ مردمی که موتور محرکه توسعه ایران هستند، همه و همه بیانگر این است که ما باید به این دیار میآمدیم و از نزدیک به شهدای استان و مردم استان ادای احترام میکردیم و همچنین در جریان مسائل و مشکلات قرار میگرفتیم.
صالحیامیری تاکید کرد: مسائل و مشکلات استان را هم به رئیسجمهور و هم به دولت منعکس خواهیم کرد.
بررسی ظرفیتهای گردشگری و سرمایهگذاری بوشهر
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سفری دو روزه به استان بوشهر، ضمن دیدار و گفتوگو با فعالان و سرمایهگذاران حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ظرفیتها، مسائل و روند توسعه این حوزهها را در استان بررسی خواهد کرد.
در جریان این سفر، پنج پروژه گردشگری در نقاط مختلف استان به بهرهبرداری میرسد که مجموعه گردشگری «رباط بندو» در روستای بندو شهرستان عسلویه، هتل سهستاره «آرام» در شهر شیرینو، اقامتگاه سنتی در شهر تاریخی سیراف، مرکز گردشگری ساحلی «بوشهر قشنگ» و سفرهخانه سنتی «سعادت» در بندر بوشهر را شامل میشود.
همچنین نخستین همایش ملی گردشگری استان بوشهر با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و جمعی از فعالان، سرمایهگذاران و علاقهمندان این حوزه برگزار خواهد شد.
در ادامه برنامههای سفر، موزه شهید رئیسعلی دلواری نیز پس از انجام بازطراحی فیزیکی و محتوایی، با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به بهرهبرداری میرسد.
سیراف و دیر در مسیر بررسی ظرفیتهای توسعهای
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در روز جمعه با سفر به شهرستان دیر و شهر بردستان، از ظرفیتهای این منطقه در سه حوزه تخصصی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بازدید خواهد کرد و در جریان مسائل و ظرفیتهای توسعهای این شهرستان قرار میگیرد.
بازدید از بندر تاریخی سیراف و آثار تاریخی این بندر نیز از دیگر برنامههای سفر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به استان بوشهر است.
صالحیامیری همچنین با حضور در شهرستان عسلویه و روستای بندو، ضمن بازدید از ظرفیتهای گردشگری منطقه، یکی از زیرساختهای گردشگری این روستا را افتتاح خواهد کرد.