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اختتامیه مسابقات میدان یار در شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان اردل گفت: در این رویداد بیش از ۴۰ نفر در قالب در بخشهای مختلف نظامی، فرهنگی، امداد و نجات و رسانه با هم رقابت کردند.
سرهنگ نادعلی پور افزود: مسابقه میدان یار با هدف ارتقاء آمادگی سنجش توانمندی و با مشارکت و استقبال اقشار مختلف و مردم اجرا شد.
به گفته وی گروههای برتر مرحله شهرستانی میدان یار در مرحله استانی با هم رقابت میکنند.