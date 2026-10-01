به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان اردل گفت: در این رویداد بیش از ۴۰ نفر در قالب در بخش‌های مختلف نظامی، فرهنگی، امداد و نجات و رسانه با هم رقابت کردند.

سرهنگ نادعلی پور افزود: مسابقه میدان یار با هدف ارتقاء آمادگی سنجش توانمندی و با مشارکت و استقبال اقشار مختلف و مردم اجرا شد.

به گفته وی گروه‌های برتر مرحله شهرستانی میدان یار در مرحله استانی با هم رقابت می‌کنند.