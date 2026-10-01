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۱۵ هکتار از مراتع روستاهای شیوهغمه، ترکمانکندی و قلایچی بوکان طعمه حریق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان گفت: ۱۵ هکتار از مراتع روستاهای شیوهغمه، ترکمانکندی و قلایچی بوکان طعمه حریق شد که با تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، جوامع محلی و اعضای انجمنهای دوستدار طبیعت پس از پنج ساعت مهار شد.
محمد امینپور با بیان اینکه در جریان این حادثه بیش از ۱۵ هکتار از مراتع این سه روستا دچار حریق شد، افزود: کارشناسان منابع طبیعی در حال بررسی علت وقوع آتشسوزی و میزان خسارت واردشده به این عرصههای طبیعی هستند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان تصریح کرد: در صورت همکاری نکردن نیروهای منابع طبیعی و مردم محلی، احتمال گسترش آتش و سرایت آن به مزارع مجاور وجود داشت که میتوانست خسارت بیشتری به همراه داشته باشد.
امینپور اضافه کرد: امسال به دلیل پوشش گیاهی مناسب، احتمال وقوع حریق در عرصههای طبیعی بوکان نسبت به سالهای گذشته بیشتر است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی در عرصههای طبیعی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ به منابع طبیعی اطلاع دهند.