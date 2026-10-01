به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اکبر کوهی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، در حاشیه برگزاری مانور امادگی و عملیاتی ایستگاه آتش‌نشانی شهرک صنعتی اردبیل ضمن تأکید بر اهمیت مقوله ایمنی در واحد‌های تولیدی اظهار داشت: حفظ امنیت سرمایه‌گذاران، کارگران و زیرساخت‌های تولیدی اولویت اصلی ماست و اقدامات پیشگیرانه باید همواره بر اقدامات واکنشی مقدم باشند.

کوهی با اشاره به برنامه‌های کلان این شرکت در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) تصریح کرد: در راستای کاهش ریسک حوادث، اقدامات زیربنایی گسترده‌ای در سطح شهرک‌های صنعتی استان صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به احداث و تکمیل ۶ ایستگاه آتش‌نشانی اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل در ادامه افزود: در همین راستا، این ایستگاه‌ها به ۷ دستگاه خودروی تخصصی آتش‌نشانی تجهیز شده‌اند که ۲ دستگاه آن به‌صورت ویژه در شهرک صنعتی اردبیل ۲ مستقر است. همچنین برای افزایش ضریب اطمینان و دسترسی سریع به منابع آب در مواقع بحرانی، ۲۲۳ شیر آتش‌نشانی در خیابان‌ها و معابر شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان نصب و راه‌اندازی شده است.

کوهی در بخش دیگری از سخنان خود به رویکرد پیشگیرانه این شرکت در شناسایی مخاطرات صنعتی پرداخت و گفت: مطالعات فاز اول ممیزی ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی (HSE) برای ۶۱۴ واحد صنعتیِ به بهره‌برداری رسیده در سطح شهرک‌های استان انجام شده است که در این فرآیند، واحد‌های پرخطر شناسایی و توصیه‌نامه‌های فنی و دستورالعمل‌های اصلاحی جهت ایمن‌سازی محیط کار به این واحد‌ها ابلاغ شده است تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود.

وی هدف از تهیه این توصیه‌نامه‌ها را رفع نقاط ضعف و آسیب‌پذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی برشمرد و افزود: در کنار ارائه توصیه‌نامه‌ها، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی بر اساس نیازسنجی‌های انجام‌شده اقدام می‌شود تا ضمن افزایش میزان آمادگی و توانمندی آنها در مواقع وقوع خطر، آسیب‌های احتمالی را در زمان وقوع حوادث به کمترین میزان ممکن کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، کنترل و هدایت آب‌های سطحی، طراحی و زون‌بندی شهرک‌های صنعتی بر اساس نوع تولید، ممیزی و شناسایی واحد‌های پرخطر را از دیگر مواردی برشمرد که در حوزه پدافند غیرعامل در شهرک‌های صنعتی استان اجرایی شده است.

کوهی در پایان با اشاره به اهمیت خدمات فوریت‌های پزشکی، از راه‌اندازی پایگاه اورژانس در ورودی شهرک صنعتی اردبیل ۲ خبر داد و تأکید کرد: این پروژه که با الگوی مشارکت بخش دولتی و خصوصی به سرانجام رسیده است، نمونه موفقی از تعامل دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های تولیدی است.