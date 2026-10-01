به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این سفر خانه موزه شهید رئیسعلی دلواری پس از بازسازی و نوسازی به بهره برداری می‌رسد.

همچنین با حضور صالحی امیری همایش ملی گردشگری برگزار و چندین طرح گردشگری در کشور به صورت برخط افتتاح می‌شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فردا با حضور در بندر تاریخی سیراف از این بندر مهم کرانه خلیج فارس بازدید می‌کند.

بندر تاریخی سیراف در نوبت ثبت در فهرست جهانی یونسکو قرار دارد.

هم اکنون به گفته ابراهیمی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر زمینه مرمت، بهسازی، نوسازی و مبلمان شهری این بندر تاریخی در دست انجام است.