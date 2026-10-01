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به دلیل محدودیت پذیرش در گمرک جمهوری خود مختار نخجوان، کامیونهای صادراتی و ترانزیتی برای از خروج از مرز پلدشت بیش از یک ماه توقف میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کامیونهای صادراتی و ترانزیتی برای از خروج از مرز پلدشت بیش از یک ماه توقف میکنند.
چند ماهی است که توقف بیش از اندازه کامیونهای ترانزیتی و صادراتی در گمرک صنم بلاغی به معضلی برای رانندگان تبدیل شده است. رانندگان کامیونها ظرفیت پایین پذیرش کامیون از طرف جمهوری خود مختار نخجوان کشور آذربایجان و کشور ترکیه را عامل اصلی توقف یک ماهه کامیونها میدانند.
رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت گفت: تردد کامیونها در مرز پلدشت با پذیرش روزانه ۱۲۰ کامیون از طرف مقابل در حال جریان هست ولی با توجه به افزایش مراجعات کامیون به مرز شهرستان پلدشت متولیان امربا مقامات طرف نخجوانی در حال رایزنی هستند تا میزان پذیرش از طرف مقابل افزایش یابد و میزان ایستایی و توقف کامیونها در این مرز را به حداقل برسانیم.
سرکنسول کشورمان در جمهوری خود مختار نخجوان گفت: روزانه ۳۲۶ دستگاه کامیون از پایانههای مرزی جلفا در استان آذربایجان شرقی و پلدشت در استان آذربایجان غربی وارد جمهوری خود مختار نخجوان میشوند تا از طریق مرز صدرک نخجوان و دل اوجی ترکیه به سمت کشورهای مقصد حرکت نمایند .
عزیز منصوری افزود: افزایش ترافیک کامیونها در این دو پایانه مرزی مشترک ما با جمهوری خود مختار نخجوان چنددلیل دارد که یکی از این دلایل بحث محاصره دریایی بنادر جنوب کشور مان از سوی آمریکای جنایتکار است و بخش دیگری از این مسئله هم افزایش تقاضای ناوگان ترکیه برای حمل بار به روسیه است که بعد از جنگ اوکراین فرایند تجارت و مسیرهای آن کشور هم تغییر کرده است.
سرکنسول کشورمان در نخجوان خاطر نشان کرد: کامیونهای خروجی از کشور و ورودی به نخجوان برای رسیدن به بازارهای هدف باید از طریق مرز صدرک نخجوان و دل اوجی ترکیه عبور کنند و با نگاه به جغرافیایی مرز مذکور مشاهده میشود در سمت ترکیه محوطه گمرک بسیار محدود است و به همین دلیل آنها ظرف یک روز حداقل ۲۵۰ الی ۳۰۰ کامیون را از سمت نخجوان پذیرش میکنند.
وی افزود: بنابرین طرف نخجوانی در پاسخ به پیگیریهای این سر کنسولگری آمادگی خودش را برای پذیرش حداکثری از ایران اعلام کرده است و اعلام میکنند بدلیل محدودیت پذیرش ترکیه نمیتوانند بیشتر از ۲۵۰ تا ۳۰۰ کامیون از ایران پذیرش کنند به نظر میرسد حل این مسئله نیازمند هماهنگی سه جانبه و یا دو جانبه بین جمهوری اسلامی ایران با ترکیه است.
مرز پلدشت چهارمین گذرگاه ارتباطی کشورمان با جمهوری آذربایجان است مرزی که سالانه میزان مبادلات تجاری در این گمرک به بیش ۶ میلیارد دلار میرسد.
این گمرک در رساندن کالاهای صادراتی و ترانزیتی در سریعترین زمان ممکن به کشورهای آسیای میانه و منطقه قفقاز نقش مهمی را ایفا میکند و بنا به گفته کارشناسان گمرکی شبانه روزی کردن فعالیت این گمرک میتواند مشکل توقف بیش از اندازه کامیونها را حل نماید.