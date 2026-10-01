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مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: ثبت تصاویر مرالهای نر در سنین مختلف از جوانی تا حدود نه سال در ارتفاعات جنگلهای هیرکانی سیاهکل و رودبار، جلوهای از پویایی جمعیت این گونه ارزشمند در زیستگاههای طبیعی گیلان است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرهاد حسینی طایفه گفت: ثبت تصاویر ارزشمند مرال در سنین مختلف در جنگلهای هیرکانی در حوزه شهرستان سیاهکل و رودبار، بیانگر حضور و پویایی حیات وحش در این زیستگاهها است و تداوم چنین مشاهداتی و بکارگیری مستمر از فن آوریهای نوین میتواند اطلاعات ارزشمندی برای شناخت بهتر وضعیت گونهها و زیستگاههای آنان فراهم کند.
وی با اشاره به اهمیت حفاظت از جمعیت مرال در زیستگاههای گیلان افزود: سرشماری جامع مرال در تمامی زیستگاههای این گونه در استان در حال انجام است تا اطلاعات دقیق و بهروزی از وضعیت جمعیتی، پراکنش و زیستگاههای مورد استفاده این گونه به دست آید.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: نتایج این سرشماری میتواند مبنای برنامهریزیهای حفاظتی، مدیریت بهتر زیستگاهها و اتخاذ تصمیمهای تخصصی برای صیانت از جمعیت مرال در استان قرار گیرد.
فرهاد حسینی طایفه خاطرنشان کرد: مرال بزرگترین گوزن ایران است و مشاهده و ثبت مرالها در سنین مختلف، از مرالهای جوان تا افراد مسنتر، در کنار تداوم حضور این گونه در زیستگاههای هیرکانی، نشانهای امیدوارکننده از پویایی جمعیت مرال و ظرفیت ارزشمند تنوع زیستی گیلان است و ضرورت حفاظت مستمر از زیستگاههای طبیعی را بیش از پیش نمایان میکند.
حسین علینژاد رئیس اداره نظارت بر حیات وحش ادارهکل حفاظت محیط زیست گیلان نیز گفت: سرشماری مرال با مشارکت کارشناسان، محیط بانان، جوامع محلی و دوستداران محیط زیست در زیستگاههای مختلف استان در حال انجام است.
وی افزود: در این برنامه، علاوه بر شمارش بانگ مرال نر و ثبت مشاهدات، اطلاعات مربوط به پراکنش و وضعیت زیستگاهی مرالها نیز جمعآوری و بررسی میشود تا تصویر دقیقتری از وضعیت این گونه ارزشمند در گیلان به دست آید.
علینژاد گفت: تداوم پایشهای میدانی و حضور محیطبانان در زیستگاههای حیات وحش، نقش مهمی در شناسایی تهدیدها، پیشگیری از تخلفات و حفاظت از گونههای ارزشمند جنگلهای هیرکانی دارد.
وی افزود: در پایشهای میدانی اخیر تصاویر زیبایی از مرالهای نر و ماده ثبت شده است.