به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرهاد حسینی طایفه گفت: ثبت تصاویر ارزشمند مرال در سنین مختلف در جنگل‌های هیرکانی در حوزه شهرستان سیاهکل و رودبار، بیانگر حضور و پویایی حیات وحش در این زیستگاه‌ها است و تداوم چنین مشاهداتی و بکارگیری مستمر از فن آوری‌های نوین می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای شناخت بهتر وضعیت گونه‌ها و زیستگاه‌های آنان فراهم کند.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از جمعیت مرال در زیستگاه‌های گیلان افزود: سرشماری جامع مرال در تمامی زیستگاه‌های این گونه در استان در حال انجام است تا اطلاعات دقیق و به‌روزی از وضعیت جمعیتی، پراکنش و زیستگاه‌های مورد استفاده این گونه به دست آید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: نتایج این سرشماری می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی، مدیریت بهتر زیستگاه‌ها و اتخاذ تصمیم‌های تخصصی برای صیانت از جمعیت مرال در استان قرار گیرد.

فرهاد حسینی طایفه خاطرنشان کرد: مرال بزرگترین گوزن ایران است و مشاهده و ثبت مرال‌ها در سنین مختلف، از مرال‌های جوان تا افراد مسن‌تر، در کنار تداوم حضور این گونه در زیستگاه‌های هیرکانی، نشانه‌ای امیدوارکننده از پویایی جمعیت مرال و ظرفیت ارزشمند تنوع زیستی گیلان است و ضرورت حفاظت مستمر از زیستگاه‌های طبیعی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

حسین علی‌نژاد رئیس اداره نظارت بر حیات وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان نیز گفت: سرشماری مرال با مشارکت کارشناسان، محیط بانان، جوامع محلی و دوستداران محیط زیست در زیستگاه‌های مختلف استان در حال انجام است.

وی افزود: در این برنامه، علاوه بر شمارش بانگ مرال نر و ثبت مشاهدات، اطلاعات مربوط به پراکنش و وضعیت زیستگاهی مرال‌ها نیز جمع‌آوری و بررسی می‌شود تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت این گونه ارزشمند در گیلان به دست آید.

علی‌نژاد گفت: تداوم پایش‌های میدانی و حضور محیط‌بانان در زیستگاه‌های حیات وحش، نقش مهمی در شناسایی تهدیدها، پیشگیری از تخلفات و حفاظت از گونه‌های ارزشمند جنگل‌های هیرکانی دارد.

وی افزود: در پایش‌های میدانی اخیر تصاویر زیبایی از مرال‌های نر و ماده ثبت شده است.