در دویست و چهاردهمین شب از اجتماعات مردمی، مردم بصیر خوزستان اتحاد و همبستگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان در دویست و چهاردهمین شب از اجتماعات مردمی همگام به ملت قهرمان ایران با حضور آگاهانه خود با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، آمادگی کامل خود را در دفاع از میهن اسلامی اعلام کردند.

مردم همیشه در صحنه خوزستان با اعلام بیعت مجدد با رهبر فرازنه انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، میثاق دوباره خود را با آرمان‌های امامین انقلاب حضرت امام خمینی و شهید حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی اعلام کردند.