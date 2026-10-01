رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان از مهارآتش سوزی در ۱۵ هکتار از مراتع روستا‌های شیوه‌غمه، ترکمانکندی و قلایچی این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان گفت: ۱۵ هکتار از مراتع روستا‌های شیوه‌غمه، ترکمانکندی و قلایچی این شهرستان طعمه حریق شد.

محمد امین‌پور اظهار کرد: این آتش‌سوزی با تلاش نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی، جوامع محلی و اعضای انجمن‌های دوستدار طبیعت پس از پنج ساعت مهار شد.

وی با بیان اینکه در جریان این حادثه بیش از ۱۵ هکتار از مراتع این سه روستا دچار حریق شد، بیان کرد: کارشناسان منابع طبیعی در حال بررسی علت وقوع آتش‌سوزی و میزان خسارت واردشده به این عرصه‌های طبیعی هستند.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان با اشاره به مناسب بودن پوشش گیاهی در مراتع منطقه، تصریح کرد: در صورت همکاری نکردن نیرو‌های منابع طبیعی و مردم محلی، احتمال گسترش آتش و سرایت آن به مزارع مجاور وجود داشت که می‌توانست خسارت بیشتری به همراه داشته باشد.

امین‌پور با هشدار نسبت به افزایش احتمال وقوع آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌های شهرستان گفت: امسال به دلیل پوشش گیاهی مناسب، احتمال وقوع حریق در عرصه‌های طبیعی بوکان نسبت به سال‌های گذشته بیشتر است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ به منابع طبیعی اطلاع دهند.