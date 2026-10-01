به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس کمیته امداد توکهور و هشتبندی گفت: این بسته‌ها شامل کیف، دفتر، خودکار، مداد و دیگر ملزومات مورد نیاز دانش‌آموزان است.

محمد رستاخیر ارزش بسته‌های اهدا شده را ۵ میلیارد تومان عنوان کرد.

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وی افزود: این بسته‌ها با هدف کمک به تأمین نیاز‌های تحصیلی و کاهش بخشی از هزینه‌های خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد تهیه شده است.