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رزمایش «جانفدایان» صبح امروز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مردم شهرستان خرمدره در جوار مزار شهدای گمنام این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رزمایش «جانفدایان» صبح امروز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مردم شهرستان خرمدره در جوار مزار شهدای گمنام این شهرستان برگزار شد.
در این رزمایش، شرکتکنندگان با حضور در قالب گروههای مختلف، بر همبستگی، وحدت و آمادگی خود تأکید کردند.
مراسم با حضور اقشار مختلف مردم و در فضایی معنوی در جوار مزار شهدای گمنام برگزار شد و حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و حفظ وحدت و انسجام تأکید کردند.