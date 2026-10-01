به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، نیرو‌های امدادی جمعیت هلال احمر استان اصفهان به ۹ مورد حادثه امدادرسانی کردند که

از مجموع حوادث ثبت‌شده، هفت مورد جاده‌ای، یک مورد مربوط به فوریت‌های پزشکی و یک مورد نیز خدمات حضوری بوده است.

محسن مومنی ادامه داد: در مجموع این حوادث، ۲۳ نفر حادثه‌دیده بودند که از این تعداد ۱۵ نفر مصدوم شدند.

وی تاکید کرد: نیرو‌های امدادی در این عملیات‌ها چهار مصدوم را برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل کردند و چهار نفر نیز به صورت سرپایی خدمات درمانی دریافت کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به حضور نیرو‌های امدادی پایگاه‌های مختلف هلال احمر استان گفت: پایگاه‌های طلازرین تیران و کرون، کردعلیا تیران و کرون، قلعه‌آقا لنجان، سه‌راهی مبارکه، کرکس نطنز، تیدجان خوانسار، ازونبلاغ فریدونشهر، مسجد شهدا کاشان و عوارضی کاشان در عملیات‌های امدادی ۲۴ ساعت گذشته مشارکت داشتند.