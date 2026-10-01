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رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: مسجد و جوان، دو رکن اساسی ترویج نماز در جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسانرضوی، حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی امروز در سیوسومین اجلاس سراسری نماز که در جوار بارگاه منور رضوی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد توجه در برنامههای مرتبط با اقامه نماز، تقویت پیوند میان مسجد و نسل جوان است.
وی افزود: حضور جوانان در مساجد، مشارکت آنان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و فراهم کردن زمینه نقشآفرینی آنها میتواند به پویایی بیشتر مساجد کمک کند.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور ادامه داد: در این مسیر، ائمه جماعات، هیئت امنای مساجد و فعالان فرهنگی میتوانند با شناخت نیازهای نسل جدید و ایجاد فضای مناسب برای گفتوگو و مشارکت، زمینه حضور پررنگتر جوانان و نوجوانان را فراهم کنند.
قرائتی با بیان این که یکی از محورهای مهم اجلاسیه سراسری نماز، توجه به نقش نماز در تربیت انسان و شکلگیری جامعهای سالم و اخلاقمدار است، افزود: نماز علاوه بر جایگاه عبادی، میتواند در تقویت مسئولیتپذیری، نظم، ارتباط با خداوند و توجه به ارزشهای اخلاقی در میان افراد جامعه نقشآفرین باشد.
وی ادامه داد: در این میان، خانواده بهعنوان نخستین محیط تربیتی، نقش مهمی در آشنایی کودکان و نوجوانان با نماز دارد و توجه والدین به این موضوع میتواند زمینهساز شکلگیری ارتباط عمیقتر نسل جدید با این فریضه الهی باشد.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور خاطرنشان کرد: مسجد نیز بهعنوان یکی از مهمترین پایگاههای دینی و اجتماعی، ظرفیت گستردهای برای تقویت فرهنگ نماز و جذب نسل جوان و نوجوان دارد.
قرائتی افزود: توجه به حضور جوانان در مساجد، ایجاد فضای صمیمی و پاسخگویی به پرسشها و نیازهای فکری آنان از جمله موضوعاتی است که میتواند در این مسیر مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به تغییرات فرهنگی و اجتماعی و همچنین گسترش ابزارهای ارتباطی، استفاده از روشهای جدید و متناسب با نیاز نسل امروز برای ترویج فرهنگ نماز اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
رئیس ستاد اقامه نماز گفت: دستگاههای فرهنگی، آموزشی، رسانهها، مدارس، دانشگاهها و مساجد میتوانند با همکاری و همافزایی، زمینه معرفی معارف نماز به زبان قابل فهم برای نسل جوان و نوجوان را فراهم کنند.