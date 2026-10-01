به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، در هشدار سطح زرد هواشناسی آذربایجان غربی شماره ۳۲ ، فعالیت امواج بارشی و افزایش گرادیان خطوط فشاری، رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد نسبتاً شدید دراستان پیش بینی می‌شود.

در این اطلاعیه زمان شروع مخاطره رگبار باران (در مناطق مستعد بارش تگرگ) و رعدوبرق و تند باد لحظه‌ای روز جمعه مورخ (۱۰/۰۷/۱۴۰۵) تا اواخر وقت روز شنبه مورخ (۱۱/۰۷/۱۴۰۵) در همه مناطق استان بود.

در اثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن رودخانه ها؛ احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی در اثر تندباد؛ احتمال خیزش گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا وجود دارد.

براساس این اطلاعیه، آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی، پرهیز از سفر‌های غیر ضروری و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و بنا‌های نیمه کاره در اثر تندباد لحظه‌ای، توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی در این شرایط ضروری است.