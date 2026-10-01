بازداشت سارق سریالی گوشیقاپ در تهران
فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و بازداشت سارق سریالی گوشیقاپ با ۲۰ فقره سرقت در پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ حسنی گفت: در پی افزایش وقوع سرقت تلفن همراه به روش قاپزنی در نقاط مختلف تهران و وصول شکایات متعدد شهروندان، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی، فنی و پلیسی و بررسی و تجزیهوتحلیل وقوعات، موفق شدند یکی از سارقان سابقهدار را شناسایی کنند و رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران در جریان اقدامات عملیاتی و رصدهای پلیسی، مخفیگاه و محل تردد متهم را شناسایی کرده و در عملیاتی بهموقع وی را دستگیر کردند.
سرهنگ حسنی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و انجام تحقیقات تخصصی، به ارتکاب ۲۰ فقره سرقت تلفن همراه به روش قاپزنی اعتراف کرد.
وی خاطرنشان کرد: پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته و تحقیقات پلیس برای شناسایی سایر جرایم احتمالی مرتبط و افراد مرتبط با این پرونده همچنان ادامه دارد.
فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان به شهروندان توصیه کرد ضمن رعایت نکات پیشگیرانه، در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت از طریق مراجع انتظامی اطلاع دهند.