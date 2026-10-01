مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون۳ سازمان آب و برق خوزستان از افزایش ۷۰ درصدی تولید انرژی برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته این نیروگاه در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آرمان جعفری گفت: همزمان با افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق در کشور و با وجود چالش‌ها و محدودیت‌های ایجادشده در شبکه برق، سد و نیروگاه کارون۳ با اتکا به ذخیره مناسب آب مخزن و تلاش شبانه‌روزی کارکنان، در دوره اوج مصرف برق امسال نیز با آمادگی کامل در مدار تولید قرار داشت و نقش مؤثری در پایداری شبکه ایفا کرد.

وی افزود: میزان تولید انرژی برق این نیروگاه در شش‌ماهه نخست سال جاری با ثبت رشد ۷۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از مرز ۲ میلیون مگاوات‌ساعت عبور کرده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون۳ سازمان آب و برق خوزستان اظهار کرد: این نیروگاه با ظرفیت نصب‌شده ۲ هزار مگاوات و برخورداری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فنی و عملیاتی، همواره با آمادگی کامل در خدمت شبکه برق کشور قرار دارد.

جعفری افزود: سد و نیروگاه کارون۳ با بهره‌گیری از توان تخصصی و تلاش مستمر کارکنان، نقش مؤثری در کنترل فرکانس، کنترل ولتاژ و حفظ پایداری شبکه برق کشور بر عهده دارد و آمادگی دارد متناسب با نیاز شبکه، نسبت به تولید و تأمین انرژی برق اقدام کند.