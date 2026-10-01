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رئیسکل بانک مرکزی گفت: شبکه بانکی کشور در پنج ماه نخست امسال ۵ هزار و ۵۱۸ میلیارد تومان تسهیلات در کشور پرداخت کرده که ۶۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی که امروز در همایش ملی روشهای نوین تامین منابع مالی بنگاههای اقتصادی و زیر ساخت در اردبیل سخن میگفت افزود: از مجموع تسهیلات پرداختی در پنج ماه نخست امسال حدود ۷۵ درصد به کسب و کارها و حدود ۲۵ درصد به خانوارها اختصاص یافته است.
او تصریح کرد: از تسهیلات پرداخت شده به کسب و کارها نیز ۳۵۸۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۸۵ درصد برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه برنامه بانک مرکزی توسعه روشهای نوین تأمین مالی برای کاهش فشار بر منابع نقدی و کنترل تورم است افزود: میزان استفاده از ابزارهایی مانند گام و برات الکترونیکی در ۶ ماه نخست سال گذشته حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بود که با افزایش ۱۱ برابری به حدود ۳۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
همتی تصریح کرد: برنامه بانک مرکزی این است که استفاده از این ابزارها تا پایان سال به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و اگر بانکها به صورت جدی وارد عرصه شوند این ظرفیت حتی میتواند تا ۱۰۰۰ هزار و حتی به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
اوهمچنین از صدور حدود یک هزار ۵۶۰ میلیارد تومان اعتبارات اسنادی و بیش از ۹۷۰ هزار میلیارد تومان ضمانتنامه بانکی در ۶ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در شرایط کنترل نقدینگی و ترازنامه بانکها حرکت به سمت ابزارهای تعهدی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه، گام و برات الکترونیکی یک ضرورت است.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین به سیاست کنترل نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: در سه ماه گذشته رشد نقدینگی به حدود ۵۴ درصد رسیده است و در تلاش هستیم این رقم به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد.
همتی در ادامه با تاکید بر تغییر رویکرد در سرمایهگذاری گفت: امروز صرف ایجاد دارایی فیزیکی برای یک بنگاه اقتصادی کافی نیست و سرمایهگذاری باید به ایجاد قابلیت، انعطافپذیری، تابآوری و قدرت رقابت بنگاه در آینده منجر شود.
رئیسکل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه فعالیتهای اقتصادی در کشور متوقف نشده است به وجود برخی طرحهای نیمهتمام در کشور اشاره کرد و گفت: طرحهایی در کشور آغاز شده است که با وجود سرمایهگذاری کلان، بهدلیل نداشتن بازدهی یا قابلیت تطبیق با شرایط جدید، تکمیل آنها به مشکل خورده است.
همتی بیان کرد: در سرمایهگذاری نباید تنها به پیشبینی قطعی آینده اتکا کرد، بلکه باید سناریوهایی مانند کاهش فروش، تغییر نرخ ارز، تغییر فناوری و ورود رقبای جدید را در نظر گرفت تا سرمایهگذاری بتواند در شرایط متغیر اقتصادی نیز قدرت تابآوری خود را حفظ کند.
وی همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی، تحریمی و روانی علیه کشور اظهار کرد: با وجود این فشارها، روند تولید و فعالیت اقتصادی متوقف نشده و برگزاری همایش ملی شیوههای نوین تأمین مالی در اردبیل نیز نشاندهنده تداوم تلاشها برای حرکت اقتصادی کشور است.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد استان اردبیل در پرداخت تسهیلات ازدواج و تامین تعهدات سفر ریاست جمهوری گفت: پرداخت تسهیلات ازدواج در اردبیل امسال ۵۰ درصد رشد داشته، در حالی که میانگین رشد پرداخت این تسهیلات در کشور حدود ۲۰ درصد است.
همتی افزود: میزان تأمین تعهدات سفر ریاست جمهوری هم در اردبیل به حدود ۶۰ درصد رسیده که بالاترین میزان در کشور است.