پیکر زنده‌یاد محمدقاسم صالح رامسری، معروف به «لیما»، ناشر نام‌آشنای کشور و چهره ماندگار فرهنگ و هنر رامسر، امروز بر دستان مردم قدرشناس این شهرستان تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حسین قاسمی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر، با اعلام این خبر گفت: مراسم تشییع پیکر این چهره فرهنگی، ابتدا در خانه سمن رامسر برگزار شد و سپس پیکر وی در میان بدرقه مردم و اهالی فرهنگ و ادب، به قطعه نام آوران و مشاهیر آرامستان بهشت زینبیه رامسر منتقل و به خاک سپرده شد.

وی افزود: زنده‌یاد لیما صالح رامسری، مؤسس انتشارات معین، بیش از چهار دهه از عمر خود را در مسیر کتاب، نشر، ویرایش و حمایت از نویسندگان و پژوهشگران سپری کرد و آثار ارزشمندی از بزرگان ادبیات معاصر ایران را به جامعه فرهنگی عرضه کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر با اشاره به پیام‌های تسلیت مسئولان فرهنگی کشور اظهار داشت: معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از زنده‌یاد صالح رامسری به عنوان «خادم دیرین فرهنگ و زبان فارسی» و ناشری فرهیخته و دغدغه‌مند یاد کرده و تأسیس و هدایت چندین دهه‌ای انتشارات معین و تلاش او برای اعتلای فرهنگ مکتوب ایران را ستوده است.

قاسمی همچنین گفت: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در پیام تسلیت خود، درگذشت این چهره ماندگار رامسر را موجب تأثر و اندوه دانست و از نقش ارزشمند وی در عرصه کتاب، ویرایش و نشر تجلیل کرد.

وی افزود: خدمات فرهنگی و ماندگار لیما صالح رامسری در شهرستان رامسر نیز همواره مورد توجه جامعه فرهنگی بود و از ایشان به پاس سال‌ها تلاش در عرصه فرهنگ و نشر، به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار شهرستان رامسر تجلیل شده بود.

زنده‌یاد محمدقاسم صالح رامسری، متولد سال ۱۳۳۵ در رامسر، شامگاه ششم مهرماه پس از حدود دو سال تحمل بیماری درگذشت.