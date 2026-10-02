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مدیرکل دامپزشکی اصفهان گفت: امسال هیچ کانونی از آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در استان شناسایی نشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهرام موحدی با اشاره به آخرین وضعیت آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون هیچ کانونی از آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در استان اصفهان شناسایی نشده است، البته این موضوع به معنای نبود ویروس در طبیعت نیست و پایشها همچنان ادامه دارد.
وی افزود: با همکاری اتحادیههای پرورشدهندگان مرغ گوشتی، مرغ تخمگذار و مرغ مادر، کلاسهای آموزشی برگزار شده و اقدامات مربوط به امنیت زیستی در واحدهای پرورش با جدیت دنبال میشود. واکسیناسیون نیز با دقت بالا و پایش و مراقبت از واحدها به صورت مستمر و شبانهروزی ادامه دارد.
موحدی درباره نظارت بر گوشتهای منجمد وارداتی گفت: حجم واردات گوشت در اختیار سازمان دامپزشکی کشور نیست و وزارت جهاد کشاورزی بر اساس نیاز بازار، مجوز واردات میزان مورد نیاز را صادر میکند. گوشت از کشورهایی وارد میشود که از نظر دامپزشکی با بیماریهای مورد نظر مواجه نباشند.
وی ادامه داد: پیش از واردات، کشور مبدأ از نظر میدانی بررسی میشود و کشتارگاههای آن کشور نیز مورد ممیزی قرار میگیرند و تنها تعدادی از کشتارگاهها اجازه کشتار برای صادرات را دریافت میکنند. سازمان دامپزشکی کشور در این زمینه ممیزیهای سختگیرانهای دارد.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان بیان کرد: در زمان کشتار نیز ناظر ذبح شرعی حضور دارد و یک روحانی بر حلیت گوشت نظارت میکند. همزمان دامپزشک و تیم دامپزشکی بر مسائل بهداشتی نظارت دارند و پس از ورود گوشت به کشور نیز آزمایشهای لازم انجام میشود.
موحدی تاکید کرد: گوشتهای منجمد وارداتی که با تاریخ مصرف مشخص در بازار عرضه میشوند، تحت نظارت قرار دارند و برای مصرف مشکلی ندارند.
وی ادامه داد: هماهنگی با دستگاههایی که تجهیزات خاکبرداری و دفن بهداشتی در اختیار دارند، ضدعفونی، کنترل خروج دامها با همکاری نیروی انتظامی و سایر اقدامات مرتبط نیز در چنین شرایطی دنبال خواهد شد. امیدواریم هیچگاه چنین اتفاقی برای کشورمان رخ ندهد، اما باید برای موضوعات مختلف، مدیریت بحران و پیشبینیهای لازم در حوزه پدافند غیرعامل را در دستور کار داشته باشیم.