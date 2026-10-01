نخستین پیروزی فرجی در تنیس روی میز اسمش چین
بنیامین فرجی، نماینده کشورمان در رقابتهای تنیس روی میز اسمش چین، با پیروزی مقابل حریفی از رومانی، به دور دوم مرحله مقدماتی راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای تنیس روی میز اسمش چین امروز پنجشنبه ۹ مهر با حضور نماینده ایران آغاز شد و بنیامین فرجی در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی، ادوارد یونسکو از رومانی را با نتیجه ۳ به ۲ شکست داد.
ملیپوش کشورمان در دور دوم مرحله مقدماتی به مصاف لوبومیر پیستیک از اسلواکی میرود؛ بازیکنی که در نخستین دیدار خود با نتیجه ۳ بر صفر روخلیو کاسترو از مکزیک را مغلوب کرده است.
جمیل لطفاللهنسبی بهعنوان سرمربی، فرجی را در این رقابتها همراهی میکند.
رقابتهای اسمش چین ۹ تا ۱۹ مهر در پکن در حال برگزاری است.