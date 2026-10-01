نخستین پیروزی فرجی در تنیس روی میز اسمش چین

بنیامین فرجی، نماینده کشورمان در رقابت‌های تنیس روی میز اسمش چین، با پیروزی مقابل حریفی از رومانی، به دور دوم مرحله مقدماتی راه یافت.