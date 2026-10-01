کارشناس هواشناسی ایلام، از تأثیر یک سامانه ناپایدار بر استان از امروز تا اواسط هفته آینده خبر داد و نسبت به وقوع رعد و برق‌های شدید و آب‌گرفتگی معابر هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدی‌نژاد» با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و خروجی مدل‌های عددی گفت: از امروز تا اواسط هفته آینده، استان تحت تأثیر یک سامانه ناپایدار قرار دارد و در این مدت، در برخی ساعات وزش باد شدید موقتی و در برخی نواحی بارش باران همراه با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: هرچند حجم بارش‌های این سامانه قابل توجه و چشمگیر نیست، اما به شکل نقطه‌ای می‌تواند تقویت شود و موجب روان‌آب، آب‌گرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها گردد.

کارشناس هواشناسی ایلام تصریح کرد: پتانسیل وقوع رعد و برق‌های شدید، به‌ویژه در نواحی جنوب و جنوب شرق استان و به‌طور خاص برای اوایل هفته آینده وجود دارد و لازم است مطابق هشدار سطح زرد صادرشده، تمهیدات لازم صورت گیرد.

احمدی‌نژاد درباره وضعیت دما نیز گفت: دمای هوا برای امروز و فردا افزایش نسبی در حد دو تا سه درجه دارد، اما برای اوایل هفته آینده مجدداً همین میزان کاهش دما انتظار می‌رود.