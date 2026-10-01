کارشناس هواشناسی از ورود سامانه بارشی از اواخر وقت امروز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: انتظار داریم این سامانه بارشی تا روز یکشنبه در استان به صورت بارش‌های پراکنده، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید، فعال باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان از ورود سامانه بارشی از اواخر وقت امروز خبر داد و گفت: انتظار داریم این سامانه بارشی تا روز یکشنبه در استان به صورت بارش‌های پراکنده، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید، فعال باشد.

مرتضی صبوری با اشاره به افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک طی فردا و پس فردا گفت: فردا سرعت وزش باد بین ۶۰ تا ۸۰ کیلومتر و روز شنبه بین ۷۰ تا ۹۰ کیلومتر خواهد بود.

وی در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۴ درجه، فردا ۳۵ درجه و روز شنبه ۳۶ درجه سانتیگراد است.