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فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب از بازگشت ۱۰ واحد راکد و نیمهفعال به چرخه تولید در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب از بازگشت ۱۰ واحد راکد و نیمهفعال به چرخه تولید در این شهرستان خبر داد.
رسول ملکی در جریان بازدید از دو واحد تولیدی چوببری و پلاستیک گفت: در حال حاضر ۱۵۴ واحد تولیدی و صنعتی در شهرستان میاندوآب فعال هستند که بیش از ۵ هزار نفر در این واحدها مشغول به کارند.
وی افزود: به حول و قوه الهی، امسال با پیگیریهای انجامشده و حمایت استاندار آذربایجان غربی، زمینه بازگشت ۱۰ واحد راکد و نیمهفعال به چرخه تولید فراهم شده است.
فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب همچنین با اشاره به برنامههای توسعهای شهرک صنعتی شهرستان تصریح کرد: در دو مرحله، ۳۲ هکتار زمین برای توسعه شهرک صنعتی میاندوآب واگذار شده است و پیگیریها برای واگذاری این اراضی با اولویت ایجاد واحدهای تولیدی جدید و توسعه فعالیتهای صنعتی از سوی شرکت شهرکهای صنعتی استان ادامه دارد.
ملکی تأکید کرد: توسعه زیرساختهای صنعتی، حمایت از تولیدکنندگان و فراهمکردن زمینه فعالیت واحدهای جدید، از جمله اقدامات مؤثر در مسیر رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی در شهرستان است.