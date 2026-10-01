فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب از بازگشت ۱۰ واحد راکد و نیمه‌فعال به چرخه تولید در این شهرستان خبر داد.

بازگشت ۱۰ واحد راکد و نیمه‌فعال به چرخه تولید در میاندوآب

بازگشت ۱۰ واحد راکد و نیمه‌فعال به چرخه تولید در میاندوآب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب از بازگشت ۱۰ واحد راکد و نیمه‌فعال به چرخه تولید در این شهرستان خبر داد.

رسول ملکی در جریان بازدید از دو واحد تولیدی چوب‌بری و پلاستیک گفت: در حال حاضر ۱۵۴ واحد تولیدی و صنعتی در شهرستان میاندوآب فعال هستند که بیش از ۵ هزار نفر در این واحد‌ها مشغول به کارند.

وی افزود: به حول و قوه الهی، امسال با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت استاندار آذربایجان غربی، زمینه بازگشت ۱۰ واحد راکد و نیمه‌فعال به چرخه تولید فراهم شده است.

فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب همچنین با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای شهرک صنعتی شهرستان تصریح کرد: در دو مرحله، ۳۲ هکتار زمین برای توسعه شهرک صنعتی میاندوآب واگذار شده است و پیگیری‌ها برای واگذاری این اراضی با اولویت ایجاد واحد‌های تولیدی جدید و توسعه فعالیت‌های صنعتی از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان ادامه دارد.

ملکی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های صنعتی، حمایت از تولیدکنندگان و فراهم‌کردن زمینه فعالیت واحد‌های جدید، از جمله اقدامات مؤثر در مسیر رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در شهرستان است.