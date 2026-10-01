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مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: بر اساس آمارهای موجود، ۱۲.۹ درصد از جمعیت استان اردبیل را سالمندان تشکیل میدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل طاهره رزاقپور، مدیرکل بهزیستی استان ضمن گرامیداشت ۹ مهرماه، روز جهانی سالمند، اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود، ۱۲.۹ درصد از جمعیت استان اردبیل را سالمندان تشکیل میدهند که از این میزان، ۶.۸ درصد را بانوان و ۶.۱ درصد را آقایان شامل میشوند.
وی افزود: در حال حاضر ۱۴ هزار و ۹۹۹ سالمند تحت پوشش خدمات بهزیستی استان اردبیل قرار دارند که در این آمار نیز تعداد بانوان سالمندِ تحت حمایت، بیش از آقایان است.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی این سازمان، «خانوادهمحوری» است، تصریح کرد: اولویت ما این است که سالمندان در محیط گرم خانواده و در کنار فرزندان و عزیزان خود نگهداری شوند و خدمات و حمایتهای لازم را در همان فضا دریافت کنند.
رزاقپور در عین حال افزود: با این وجود، برای آن دسته از سالمندانی که شرایط نگهداری در خانواده را ندارند، مراکز تجمیعی شبانهروزی پیشبینی شده است. در حال حاضر ۴ مرکز شبانهروزی در شهرستان اردبیل فعال است که ۲ مرکز به بانوان و ۲ مرکز به آقایان خدمات ارائه میدهند.
وی با اشاره به سیاست توسعه مراکز روزانه، عنوان کرد: در حال حاضر ۲ مرکز روزانه برای بانوان در شهرستان اردبیل و یک مرکز برای آقایان در شهرستان مشگینشهر فعال است. سالمندان در این مراکز، ضمن زندگی در کنار خانواده، بخشی از روز را سپری کرده و خدماتی از قبیل پزشکی، روانشناسی، فیزیوتراپی و گفتاردرمانی دریافت میکنند.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل همچنین به «خانههای حمایتی» با ظرفیت ۱۰ نفر اشاره کرد و گفت: این خانهها برای سالمندانی در نظر گرفته شده که توانایی انجام امور شخصی خود را دارند. همچنین «تیم مراقبت در منزل» نیز با حضور کادر پزشکی، بهصورت سیار در منازل سالمندان حاضر شده و خدمات تخصصی ارائه میدهند.
رزاقپور با اشاره به اجرای طرح «سلام» (سلامت اجتماعی محلمحور) گفت: در قالب این طرح، مراکز «مثبت زندگی» در محلات مستقر شدهاند تا خدمات به صورت محلهمحور ارائه و مشکلات در همان محل شناسایی شود؛ در حال حاضر ۴۶ مرکز در سطح استان تشکیل شده و این تعداد رو به افزایش است.
وی در خصوص سایر طرحهای حمایتی-عاطفی بیان کرد: «پاتوق مهر و گفتوگو» در محلات با هدف حفظ ارتباط سالمندان با جامعه و محلی برای بیان احساسات و عواطف آنها ایجاد شده است. همچنین طرح «دستهای مهربان» که به پیوند بین سالمندانِ مراکز نگهداری و فرزندانِ مراکز بهزیستی میپردازد، تاکنون بازخوردهای بسیار مطلوبی داشته است.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل در پایان خاطرنشان کرد: سالمندان عزیز میتوانند برای دریافت مشاورههای تخصصی و گفتوگو با مشاوران، در هر زمان با شماره تلفن ۱۴۸۰ تماس بگیرند.