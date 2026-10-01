به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مسئول گروه جهادی حضرت نرجس (س) روستای گزشهنه هدف از اجرای این برنامه، ایجاد محیطی شاداب، مناسب و بانشاط برای دانش‌آموزان و فراهم کردن فضای بهتر برای آغاز سال تحصیلی است.

فریده خبر گفت: گروه جهادی حضرت نرجس (س) دارای ۲۰ عضو فعال است و بیش از یک سال از ثبت و فعالیت این گروه جهادی می‌گذرد.

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وی افزود: اعضای این گروه جهادی در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی، در کنار مردم و به‌ویژه دانش‌آموزان و مدارس منطقه حضور دارند.