پخش زنده
امروز: -
فیلمهای سینمایی «در میان گرگ ها»، «داستان پدربزرگ»، «ب مثل باز»، «پرواز را به خاطر بسپار» و مستند «وعده»، امروز از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «در میان گرگ ها» محصول ۲۰۲۴ ایرلند به کارگردانی مارک اوکانر، متناسب سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان، نخستین بار از شبکه نمایش پخش می شود.
این فیلم، داستان یک بیخانمان به نام دنی است که با ویل، نوجوانی که از یک باند مواد مخدر فرار میکند، آشنا میشود. این ملاقات آنها را مجبور میکند تا با گذشته خود روبهرو شوند و در عین حال با واقعیتهای تلخی که با آنها روبهرو هستند، دست و پنجه نرم کنند.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان آیدن گیلن، لوک مککوئیلان، دانیل فی را نام برد.
فیلم سینمایی «در میان گرگ ها»، امشب ۲۳ پخش و جمعه ۱۰ مهر در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵ بازپخش می شود.
فیلم سینمایی «داستان پدربزرگ»، محصول مشترک فنلاند و ایسلند، با محوریت رابطه یک پدربزرگ سختگیر با فرزند و عروسش و چالشهای ناشی از تفاوت نسلها، جمعه ۱۰ مهر ساعت ۱۷ از شبکه دو پخش میشود.
این فیلم داستان پدربزرگی را روایت میکند که پس از وقوع حادثهای در مزرعه، برای درمان ناچار میشود به خانه پسرش برود. حضور او که شخصیتی سختگیر دارد، بهتدریج موجب شکلگیری اختلافهایی میان او، پسر و عروسش میشود و مسائل مختلفی را در زندگی روزمره و برنامههای کاری خانواده به وجود میآورد.
فیلم سینمایی جدید «ب مثل باز» محصول سال ۲۰۲۵ کشورهای انگلستان، سنگاپور و آمریکا، امشب ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش می شود.
این فیلم یک درام زندگینامهای و تراژدی است به کارگردانی فیلیپا لوثورپ با امتیار ۶.۵ از ۱۰ از IMDB.
از جمله بازیگران این فیلم میتوان از کلر فوی، دنیس گاف و برندن گلیسون نام برد.
فیلم داستان واقعی هلن مکدانلد، زن ۳۷ سالهای را روایت میکند که پس از مرگ ناگهانی پدرش دچار فروپاشی عاطفی میشود. او برای فرار از سوگ، به علاقه قدیمیاش یعنی پرورش باز پناه میبرد.
فیلم سینمایی «پرواز را به خاطر بسپار» محصول دهه ۷۰، به کارگردانی حمید رخشانی، امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می شود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: خاطره شرافت، دختر ناهید و بهرام، در روز پانزدهمین سالگرد تولدش به دبیرستان میرود، اما بازنمیگردد. ناهید بر اثر این حادثه بیمار میشود و بهرام مأموران اداره آگاهی و دوست خانوادگی شان سرهنگ نصیری را به کمک میطلبد. همه جا جستوجو میشود و همه آشنایان دور و نزدیک در مظان اتهام قرار میگیرند. محمد رضا، پسر جوان سرهنگ نصیری، یکی از متهمان است که روشن میشود به خاطره علاقهمند بوده است.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان خسرو شکیبایی، پردیس افکاری، فتحعلی اویسی، ژاله علو، رضا رخشانی، مینا لاکانی، آنیک شفرازیان و نرسی گرگیا را نام برد.
به مناسبت سالروز عملیات وعده صادق ۲ مستند «وعده»، امشب ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه قرآن و معارف پخش میشود.
جمهوری اسلامی ایران پس از یک دوره خویشتنداری در برابر جنایتهای رژیم صهیونیستی به واسطه ترور شهید مجاهد اسماعیل هنیه و به شهادت رساندن مجاهد کبیر سید حسن نصرالله و همچنین به شهادت رساندن مستشار عالی سپاه پاسداران در لبنان، سرلشکر پاسدار سید عباس نیلفروشان، در شامگاه سه شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳ در عملیات وعده صادق ۲ با رمز مبارک یا رسول الله با دهها فروند موشک بالستیک اهداف امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را مورد اصابت قرار داد، که ۹۰ درصد شلیکها با موفقیت به اهداف اصابت کرده و باعث و حشت رژیم صهیونیستی از تسلط اطلاعاتی و عملیاتی جمهوری اسلامی ایران شد.
این مستند ابعاد و آثار پیرامونی این عملیات را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد.