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مدیرکل دفتر توسعه نیروگاههای بادی و زیستتوده ساتبا از تدوین اطلس بیوگاز کشور با همکاری پژوهشگاه نیرو و مشارکت دستگاههای تخصصی و اجرایی خبر داد و گفت: این طرح با هدف دستیابی به اطلاعات دقیق و قابل اتکا از ظرفیتهای زیستتوده کشور در حوزه بیوگاز در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل شیروُدی، با اشاره به تفاهمنامه میان ساتبا و پژوهشگاه نیرو افزود: در قالب این همکاری، نیازهای پژوهشی ساتبا در قالب طرح تعریف شده و پس از ارائه پیشنهاده پژوهشی، مراحل داوری و تأیید آن انجام میشود.
وی گفت: اطلس بیوگاز کشور در گذشته نیز تهیه شده بود، اما دادههای آن از قابلیت اطمینان کافی برخوردار نبود؛ به همین دلیل، طرح جدید با رویکردی متفاوت تعریف شد تا اطلاعات مورد نیاز از طریق مشارکت بازیگران اصلی این حوزه جمعآوری و بررسی شود.
مدیرکل دفتر توسعه نیروگاههای بادی و زیستتوده ساتبا افزود: در همین راستا، کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارتخانههای جهاد کشاورزی، کشور و صمت، مجموعههای حوزه پسماند، شهرداریها و سایر دستگاههای مرتبط تشکیل شده است.
شیروُدیگفت: هدف از تشکیل این کارگروه، استفاده از خرد جمعی برای تهیه اطلس جامع و قابل اتکای ظرفیتهای بیوگاز کشور است.