پخش زنده
امروز: -
ساختمان مسکونی دوطبقه در روستای پایینکوه زنجان فرو ریخت و عملیات آواربرداری و جستوجو برای یافتن افراد احتمالی گرفتار در زیر آوار ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ساختمان مسکونی دوطبقه در روستای پایینکوه زنجان فرو ریخت و حالا عملیات نفسگیر آواربرداری و جستوجو برای یافتن افراد احتمالی گرفتار در زیر آوار ادامه دارد.
بر اساس اعلام مرکز اطلاعرسانی EOC سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان، ساعت ۱۱:۲۸ امروز گزارشی درباره ریزش یک ساختمان مسکونی دوطبقه در روستای پایینکوه و گرفتارشدن چند نفر زیر آوار دریافت شد.
بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای آتشنشانی و امدادی به محل اعزام شدند و عملیات جستوجو، آواربرداری و نجات افراد احتمالی گرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان این عملیات، ۲ نفر از مصدومان از زیر آوار رهاسازی شدند و نیروهای امدادی همچنان در حال جستوجوی بخشهای مختلف ساختمان برای شناسایی و نجات افراد احتمالی گرفتار هستند.
با توجه به حجم آوار و احتمال وجود افراد دیگر در محل، عملیات با حساسیت بالا و رعایت اصول ایمنی در حال انجام است و نیروهای تخصصی آتشنشانی و امدادی تلاش میکنند هرچه سریعتر وضعیت افراد احتمالی گرفتار مشخص شود.