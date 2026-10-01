به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سید اسماعیل حسینی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر اظهار کرد: تولید شیر یکی از بخش‌های مهم فعالیت‌های دامداری شهرستان به شمار می‌رود و استمرار تولید در این حوزه نقش مؤثری در تأمین بخشی از نیاز غذایی جامعه و پایداری زنجیره تولید محصولات دامی دارد.

وی افزود: در ۶ ماهه نخست سال جاری، یک‌هزار و ۵۳۲ تن شیر در واحد‌های دامداری شهرستان بهشهر تولید شده است که این میزان حاصل فعالیت دامداران و بهره‌برداران بخش دام و تلاش مستمر آنان برای تداوم تولید است.

حسینی با تأکید بر اهمیت ارتقای بهره‌وری در واحد‌های دامپروری، گفت: توجه به تغذیه مناسب دام، رعایت اصول بهداشتی، مدیریت صحیح جایگاه و استفاده از خدمات فنی و کارشناسی، از عوامل مؤثر در حفظ سلامت دام و پایداری تولید شیر محسوب می‌شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر خاطرنشان کرد: حمایت و ارائه خدمات فنی و ترویجی به دامداران، با هدف افزایش بهره‌وری و تقویت تولید داخلی، از برنامه‌های مهم بخش کشاورزی در راستای امنیت غذایی و توسعه پایدار این بخش است