ساخت مجتمع فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT سمنان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سید ستار هاشمی در سفر به سمنان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی مجتمع فناوری اطلاعات و ارتباطات استان سمنان گفت: با تامین زمین مورد نیاز این طرح ، ساخت این مجموعه امروز آغاز شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: منابع مورد نیاز برای راه‌اندازی این مجموعه نیز در نظر گرفته شده است و با همکاری مدیران استان و تزریق منابع مورد نیاز، امیدواریم مجتمع فناوری اطلاعات و ارتباطات سمنان تا پایان دولت چهاردهم به‌صورت رسمی به بهره‌برداری برسد.