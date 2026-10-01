



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس فارس از رشد سه‌برابری مشارکت خیرین مدرسه‌ساز استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ خبر داد.

سینایی گفت: تعهد خیرین مدرسه‌ساز فارس در سال ۱۴۰۴ به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید که این میزان به‌طور کامل محقق شد و فارس از نظر تحقق تعهدات خیرین، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود مشارکت خیرین در سال ۱۴۰۵ نیز رشد قابل‌توجهی داشته باشد و تعهدات ثبت‌شده در این حوزه به مرحله تحقق برسد.

مدیرکل نوسازی مدارس فارس با اشاره به اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی گفت: بیش از ۶۰۰ پروژه در استان در حال اجراست و از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵، بیش از دو هزار کلاس درس در فارس تحویل دانش‌آموزان شده است.

سینایی ادامه داد: حدود یک‌سوم از این کلاس‌های درس با مشارکت خیرین ساخته شده است که نشان‌دهنده نقش مؤثر خیرین در توسعه فضا‌های آموزشی استان است.

وی همچنین از برگزاری جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان فارس در ۲۱ مهر خبر داد و گفت: در این جشنواره از خیرین مدرسه‌ساز تجلیل و تعهدات جدید آنان ثبت می‌شود و روند تحقق این تعهدات تا پایان سال پیگیری خواهد شد.