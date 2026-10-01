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باغداران شهرستان میرآباد در جنوب آذربایجان غربی بخشی از تولیدات خود را در ۲۰ غرفه در جشنواره انگور سیاه با عنوان «رهزبهر؛ جشن برداشت و همدلی» عرضه کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جشنواره انگور سیاه با عنوان «رهزبهر؛ جشن برداشت و همدلی» با حضور مسئولان، کشاورزان و تولیدکنندگان در شهرستان میرآباد آغاز شد.
فرماندار میرآباد گفت: این شهرستان با سه هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیرکشت انگور، یکی از قطبهای مهم تولید انگور سیاه در آذربایجانغربی است و امسال پیشبینی میشود حدود ۲۰ هزار تن محصول از تاکستانهای شهرستان برداشت شود.
سیدحسامالدین بابگوره افزود: تولید انگور سیاه در میرآباد زمینه اشتغال حدود ۱۵ هزار نفر را فراهم کرده است.
وی با اشاره به برنامههای این جشنواره اظهار کرد: نمایشگاه انگور با مشارکت کشاورزان و برپایی ۲۰ غرفه، یکی از بخشهای اصلی جشنواره است و محصولات فرآوریشده انگور از جمله میوژاو، دوشاب و کشمش نیز در آن عرضه میشود.
فرماندار میرآباد برگزاری پنلهای تخصصی با حضور استادان باغبانی برای ارتقای دانش باغداران را از دیگر برنامههای جشنواره عنوان کرد و گفت: محصولات بومی منطقه از جمله سماق و صنایع چوبی نیز در این نمایشگاه عرضه شده است.
بابگوره با بیان اینکه تاکستانهای انگور سیاه میرآباد عمدتاً به صورت دیم کشت میشوند، افزود: این محصول با توجه به شرایط آبوهوایی منطقه و عمدتاً بدون استفاده از کود و سموم شیمیایی تولید میشود و میزان برداشت آن به طور میانگین هشت تا ۱۰ تن در هکتار است.
جشنواره انگور سیاه میرآباد به مدت دو روز در تالار مرکزی این شهرستان برگزار میشود.