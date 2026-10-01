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فرماندار دماوند از افزایش اعتبار بودجه این شهرستان به ۲۳۲ میلیارد تومان خبر داد و تأکید کرد که بخش عمدهای از این اعتبارات برای حل مشکلات آبی و تأمین آب شرب اختصاص مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل حیدریآزاد، فرماندار شهرستان دماوند، با اشاره به وضعیت بودجه سال جاری اظهار داشت: اعتبار بودجه این شهرستان که در سال گذشته ۱۶۵ میلیارد تومان بوده است، علیرغم شرایط جنگی و محدودیتها، به ۲۳۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی افزود: با توجه به بحرانی بودن وضعیت آب شرب در منطقه، عمده توجه و اعتبارات سال جاری به سمت رفع نیازها و حل مشکلات آبی شهرستان سوق داده خواهد شد تا گرههای موجود در این حوزه گشوده شود.