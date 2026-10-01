به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اعظم آقا رحیمی، عضو هیئت علمی و جنین‌شناس پژوهشکده علوم تولید مثل یزد گفت: در زنان بالای ۳۵ سال، به دلیل اهمیت عامل سن، بررسی‌ها معمولاً پس از ۶ ماه توصیه می‌شود.



سن؛ عاملی تعیین‌کننده در درمان ناباروری



آقا رحیمی با بیان اینکه سن یکی از عوامل مهم در موفقیت درمان‌های ناباروری است، افزود: با افزایش سن، به‌ویژه پس از ۳۵ سالگی، ذخیره و کیفیت تخمک کاهش می‌یابد و این مسئله می‌تواند بر شانس بارداری و انتخاب روش درمان تأثیرگذار باشد؛ بنابراین مراجعه به‌موقع و پرهیز از تأخیر در شروع بررسی‌ها اهمیت زیادی دارد.



وی، تشخیص دقیق را نخستین گام در مسیر درمان دانست و گفت: در مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری یزد، زوجین می‌توانند از خدمات تخصصی کلینیک‌های زنان و مردان و آزمایشگاه‌های تشخیصی بهره‌مند شوند تا بررسی‌ها در کوتاه‌ترین زمان انجام و روند درمان متناسب با شرایط هر زوج آغاز شود.



IVF همیشه نخستین انتخاب نیست



عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم تولید مثل یزد با تأکید بر اینکه IVF برای همه زوج‌ها نخستین گزینه درمانی نیست، تصریح کرد: انتخاب روش درمان به علت ناباروری، سن زوجین، شرایط تخمدان‌ها و رحم، کیفیت اسپرم و سایر یافته‌های پزشکی بستگی دارد.



وی افزود: در برخی موارد، درمان‌های کم‌مداخله‌تر مانند دارودرمانی یا تلقیح داخل رحمی (IUI) می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و در صورت وجود شرایط خاص یا موفق نبودن روش‌های ساده‌تر، روش‌های پیشرفته‌تری مانند IVF مطرح می‌شود.



چه زمانی IVF پیشنهاد می‌شود؟



آقا رحیمی، آسیب یا انسداد لوله‌های رحمی، برخی موارد کاهش ذخیره تخمدان، اختلالات قابل‌توجه کیفیت اسپرم، عدم موفقیت روش‌های ساده‌تر و برخی شرایط نیازمند بررسی ژنتیکی جنین پیش از انتقال را از جمله شرایطی عنوان کرد که ممکن است استفاده از IVF یا سایر روش‌های پیشرفته کمک‌باروری را مطرح کند.



وی با تأکید بر تفاوت علت ناباروری در زوج‌های مختلف گفت: ناباروری می‌تواند منشأ زنانه، مردانه یا ترکیبی داشته باشد و به همین دلیل، نمی‌توان برای همه زوج‌ها یک نسخه درمانی واحد در نظر گرفت.



این جنین‌شناس خاطرنشان کرد: هرچه بررسی ناباروری زودتر و دقیق‌تر انجام شود، امکان استفاده از گزینه‌های درمانی متناسب با شرایط زوج بیشتر خواهد بود.



وی افزود: مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری یزد نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و امکانات تشخیصی و درمانی، خدمات مرتبط با بررسی و درمان ناباروری را به زوج‌های مراجعه‌کننده ارائه می‌کند.